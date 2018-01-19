Гол Асенсио помог «Реалу» вырвать победу у «Леганеса» в Кубке Испании
Мадридский «Реал» вырвал победу над «Леганесом» в матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 89-й минуте забил Марко Асенсио.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Ответная встреча состоится 24 января в Мадриде.
Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 1-й матч
«Леганес» (Леганес) — «Реал» (Мадрид) — 0:1
Голы: 0:1 — Асенсио, 89