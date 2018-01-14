«Ливерпуль» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче 23 тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохаммед Салах. У «Манчестер Сити» мячи забили Лерой Сане, Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.

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«Сити» впервые проиграл в нынешнем чемпионате, но сохранил лидирующую позицию в таблице. «Ливерпуль» набрал 47 очков и сравнялся с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» и занимает третью строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 4:3

Голы: 1:0 — Окслейд-Чемберлен, 9; 1:1 — Сане, 40; 2:1 — Фирмино, 59; 3:1 — Мане, 61: 4:1 — Салах, 68; 4:2 — Бернарду Силва, 84; 4:3 — Гюндоган, 90+1