Женский молодежный чемпионат мира в Дмитрове стал самым посещаемым в истории

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею в подмосковном Дмитрове стал самым посещаемым в истории турнира, сообщает ТАСС.

«Прошедший турнир посетили 22653 человека. Это рекорд для женских молодежных чемпионатов мира, которые проходили в Европе. Средняя посещаемость российских соревнований за 21 матч составила 1078 зрителей», --сообщили в Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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Турнир проходил в Ледовом дворце вместимостью 2,5 тыс. зрителей.

Предыдущее достижение было установлено в 2012 году на турнире в Чехии и составило 17490 зрителей.

Ранее в ИИХФ назвали МЧМ в России лучшим из тех, что проводились в Европе.