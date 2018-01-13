Овечкин прокомментировал свою высокую результативность в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что не концентрируется на количестве набранных очков. Слова Овечкина приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Я буду набирать очки, но я не зацикливаюсь на круглых цифрах. Я провел почти 1000 матчей, надо наслаждаться этим», — сказал Овечкин.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче НХЛ со счетом 4:3, Овечкин набрал три очка (шайба и две передачи).