Овечкин прокомментировал свою высокую результативность в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что не концентрируется на количестве набранных очков. Слова Овечкина приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Я буду набирать очки, но я не зацикливаюсь на круглых цифрах. Я провел почти 1000 матчей, надо наслаждаться этим», — сказал Овечкин.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче НХЛ со счетом 4:3, Овечкин набрал три очка (шайба и две передачи).