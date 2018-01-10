Журова: данные о связях комиссии Макларена с ФБР стали бальзамом на наши души

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала информацию о связях комиссии Ричарда Макларена с ФБР.

«Отмечу, что официальным лицам не стоит реагировать на информацию, полученную путем хакерской атаки. Ведь, кроме опубликованных документов, никаких доказательств не представлено. Думаю, это некорректно. Нас обвиняли, что с помощью хакерских атак мы влияли на выборы президента США, так что всерьез реагировать на подобные взломы все же не стоит.

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Единственное, на что нельзя не обратить внимание — то, что эти данные стали бальзамом на наши души. Ведь многие подозревали, что в действиях против российского спорта присутствовал элемент политического заказа», — цитирует Журову RT.

Депутат Госдумы отметила, что необходимо помнить, что нет никаких гарантий подлинности данных, которые были опубликованы хакерами.

«Правда, та сторона не верит в действительно правдивую информацию. А господин Родченков и вовсе выдает желаемое за действительное. Мы не должны им уподобляться», — сказала Журова.

Ранее вице-спикер Государственной думы России Игорь Лебедев заявил, что допинговый скандал с российскими спортсменами является заказом определенных стран и структур.