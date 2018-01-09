Белый дом назвал «прекращением изоляции Пхеньяна» участие спортсменов из КНДР в ОИ-2018

Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома рассказал, что участие КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане станет возможностью увидеть ценность прекращения международной изоляции для Пхеньяна. Слова собеседника приводит РИА Новости.

«Участие Северной Кореи в Олимпийских играх — это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что спортсмены и делегация КНДР примут участие в ОИ-2018.