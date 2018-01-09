Глава Федерации тенниса России назвал самое яркое событие 2017 года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что самым запоминающимся событием в 2017 году для него стала победа россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдоне. Слова Тарпищева приводит газета «Известия».

«Самое яркое событие — победа Весниной и Макаровой на Уимблдоне, которую они одержали, не отдав соперницам по финалу ни гейма. Это уже третий турнир «Большого шлема», который покорился нашей паре. Это радует. Последние три года они доминируют среди всех национальных пар, и хотелось бы, чтобы Веснина и Макарова играли вместе до конца Олимпийских игр — 2020, где у них есть шанс повторить успех Игр-2016 в Рио», — сказал Тарпищев.

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Глава ФТР также выразил мнение, что российские теннисисты продолжают прогрессировать, и в ближайшие годы их ждут новые успехи на мировой арене.

«В целом прошедший год я бы определил больше со знаком «плюс». Кризис, который был на протяжении пяти лет, закончился. Я думаю, что через два-три года у нас будет новый подъем. Особо бы отметил удачное выступление наших молодых ребят: Андрея Рублева, Карена Хачанова и Даниила Медведева. Я считаю, что благодаря прогрессу этих ребят через год России можно рассчитывать на высокие результаты в Кубке Дэвиса», — отметил Тарпищев.

При этом он подчеркнул, что ждет прогресса и у российских теннисисток.

«Мы ждем от них похожего прорыва. Ведь в турнирах до 18 лет наши спортсменки одержали много значимых побед, но, кроме Дарьи Касаткиной, во взрослом теннисе пока никто так и не выстрелил. Мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Надеюсь, что в 2018 году свою игру заметно улучшат Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова», — подытожил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Веснина и Макарова были названы лучшей теннисной парой 2017 года.