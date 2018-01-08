МОК продлил срок регистрации для спортсменов из КНДР на Олимпиаду-2018

Срок регистрации на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане продлен для спортсменов из КНДР, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем переговоры между правительствами КНДР и Южной Кореи. Что касается участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде, то Международный олимпийский комитет (МОК) продолжительное время обсуждал это с представителями обеих стран.

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При этом мы открыли дверь, продлив срок регистрации и предлагая помощь спортсменам, участвующим в квалификации. МОК продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами, соблюдая санкции ООН», — цитирует представителей МОК Reuters.

Точные сроки регистрации на Игры-2018 для спортсменов из КНДР пока неизвестны.

На данный момент путевку на Олимпиаду в Пхенчхане завоевали фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким в соревнованиях спортивных пар.

Ранее власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей касательно Олимпийских игр в Пхенчхане 9 января.