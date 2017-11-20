УЕФА наказал «Зенит» по итогам матча Лиги Европы с «Русенборгом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать петербургский «Зенит» в виде штрафа в размере €27 тысяч по итогам матча группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом», сообщает ТАСС.

УЕФА оштрафовал российскую команду за неподобающие поведение болельщиков клуба. В частности, фанаты сине-бело-голубых обвиняются в бросании посторонних предметов, использовании пиротехники и вандализме. Кроме того, «Зенит» в течение 30 дней должен связаться с «Русенборгом» для урегулирования ущерба, который нанесли болельщики петербургской команды стадиону норвежского клуба.

Реклама

Также за неподобающие поведение фанатом был наказан и «Русенборг» штрафом €15 тысяч.

Встреча группового этапа Лиги Европы «Русенборг» — «Зенит» прошла 2 ноября в Норвегии и завершилась вничью со счетом 1:1.

Сине-бело-голубые досрочно вышли в плей-офф турнира. В оставшихся двух турах группового этапа турнира «Зенит» 23 ноября дома сыграет против македонского «Вардара», а 7 декабря в гостях встретится с испанским клубом «Реал Сосьедад».