Российские керлингистки проиграли в четвертом матче подряд на чемпионате Европы

Женская сборная России по керлингу проиграла национальной команде Швейцарии в в матче четвертого тура чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу швейцарок, сообщает ТАСС.

В составе российской сборной выступают Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева.

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Поражение от команды Швейцарии стало для россиянок четвертым подряд в текущем розыгрыше. Ранее сборная России уступила Турции (6:7), Шотландии (7:8) и Италии (8:9).

Следующим соперником российских керлингисток станет команда Дании.

Чемпионат Европы по керлингу проходит в швейцарском Санкт-Галлене с 17 по 25 ноября.

Керлинг. Чемпионат Европы. 4-й тур. Женщины

Россия — Швейцария — 7:8 (1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:3, 1:0, 0:1)