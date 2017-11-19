«Зенит» повторил антирекорд клуба

Санкт-Петербургский «Зенит» под руководством Роберто Манчини повторил антирекорд клуба, сообщает «Советский спорт».

«Зенит» не смог забить в первые 19 минут встречи с «Тосно», чем довел безголевую серию до 384 минут — это повторение худшего результата клуба. Антирекорд был установлен в 1997 году, когда петербуржцами руководил Анатолий Бышовец.

Реклама

На 20 минуте судья встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Тосно». Леандро Паредес реализовал 11-метровый удар.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.