«Бостон» переиграл «Атланту» и продлил победную серию в НБА до 15 матчей
«Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 110:99 в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 30 очков.
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Для «Бостона» эта победа стала 15-й кряду.
НБА. Регулярный чемпионат
«Атланта Хоукс» (США, Атланта) — «Бостон Селтикс» (США, Бостон) — 99:110 (35:20, 15:24, 27:36, 22:30)