Россиянин Самарин стал третьим на этапе Гран-при по фигурному катанию

Российский фигурист Александр Самарин занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию, сообщает RT.

Самарин набрал 91,51 балла.

Первое место после короткой программы стал испанский спортсмен Хавьер Фернандес с результатом 107,86 балла. Вторым стал японец Сома Уно — 93,92 балла.

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Этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Франции в Гренобле.

Гран-при. 5-й этап. Гренобль, Франция

Мужчины. Короткая программа

1. Фернандес (Испания) — 107,86,

2. Уно (Япония) — 93,92,

3. Самарин (Россия) — 91,51