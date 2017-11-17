Россиянин Самарин стал третьим на этапе Гран-при по фигурному катанию
Российский фигурист Александр Самарин занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию, сообщает RT.
Самарин набрал 91,51 балла.
Первое место после короткой программы стал испанский спортсмен Хавьер Фернандес с результатом 107,86 балла. Вторым стал японец Сома Уно — 93,92 балла.
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Этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Франции в Гренобле.
Гран-при. 5-й этап. Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
1. Фернандес (Испания) — 107,86,
2. Уно (Япония) — 93,92,
3. Самарин (Россия) — 91,51