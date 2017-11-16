Мутко: другого решения по восстановлению РУСАДА и не ожидал

Вице-премьер России Виталий Мутко считает, что не стоило ожидать восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Другого решения никто и не ожидал, оно анонсировалось и комиссиями, и соответствующими изданиями, хорошо информированными. Новых решений для нас нет. А то, что оно без оговорок, может, и неплохо. Восстановление РУСАДА и участие сборной в Олимпиаде — это две разные вещи, одно не связано с другим», — цитирует Мутко ТАСС.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах завил, что невосстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах не скажется на участии России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.