В РУСАДА отреагировали на решение WADA продлить отстранение

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать в правах российскую организацию, сообщает ТАСС.

«Никаких упаднических настроений у меня это решение совета учредителей WADA не вызвало. РУСАДА продолжит и дальше работать. Самое главное для нас — сохранить функциональность.

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Результаты аудита WADA и корректировка наших действий с учетом предложений проверяющей стороны ложатся в основу дальнейшей работы РУСАДА и нашей стратегии на будущее.

В нашей организации царит нормальная рабочая обстановка, все настроены двигаться дальше.

Сейчас идет разработка бюджета на следующий год, вырабатывается план мероприятий. Мы сфокусированы сейчас на дальнейшей работе», — рассказал глава РУСАДА.

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что отказ WADA в восстановлении РУСАДА в своих правах может негативно отразиться на российских паралимпийцах.