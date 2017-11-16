WADA не восстановило РУСАДА в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Таковы итоги заседания WADA в Сеуле, сообщает «Р-Спорт».

«Для комитета было важно работать в Москве, чтобы выполнить дорожную карту. Но рекомендация совету учредителей заключается в том, чтобы признать РУСАДА не соответствующим кодексу», — сказал глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

Ранее министр спорта России Павел Колобков сказал, что лишь 0,4% допинг-проб спортсменов РФ были положительными в 2017 году.