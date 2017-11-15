Колобков: члены WADA узнавали о ситуации с допингом в России из прессы

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что WADA располагает недостоверной информацией о ситуации с допингом в России. Слова Колобкова приводит ТАСС.

«Исполком принял правильное решение дать слово российской стороне. У нас есть возможность донести свою позицию и ответить на все вопросы. Многие наши коллеги, чиновники из других стран, даже не знали, что происходит, всю информацию они получили только из СМИ.

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Нам еще много работать, но мы настроены отстаивать свою правоту и бороться. Надеюсь, что ответственные люди услышат нашу аргументацию», — сказал Колобков.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство получило базу данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го. WADA планирует предоставить новую информацию к заседаниям исполкома и совета учредителей организации 15 и 16 ноября в Сеуле.