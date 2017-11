Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной Италии

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ответной встречи отбора на чемпионат мира 2018 года в России со слезами на глазах объявил, что это была его последняя игра за национальную команду, сообщает ТАСС.

«Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам, которым есть что сказать — Перину и Доннарумме. У итальянского футбола, безусловно, есть будущее. Хочу обнять Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти десять лет.

Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время, надеюсь, мы дали им что-то», — сказал Буффон в послематчевом интервью.

Встреча между сборными Италии и Швеции завершилась нулевой ничьей. По сумме двух встреч в финальную часть чемпионата мира вышли шведские футболисты.

Италия не пропускала мировое первенство с 1958 года.

This legend did not deserve to go out like this. Truly pain!#Buffon ❤️pic.twitter.com/8XpMekblvK (via @SerieAchannel)