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Овечкин идет к рекордам: «Вашингтон» на выезде сражается с «Миннесотой». LIVE

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Reuters
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Перерыв
19 марта 21:00
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Стадион «Эксел Энерджи-центр», Сент-Пол
Главный судья: Кевин Поллок  (Кинкардин, Канада), Кайл Реман  (Стеттлер, Канада)
1-й период
00'50" Болди

04'36" Болди

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'20

А вот и перерыв. Пока «Миннесота» ведет со счетом 2:0. Отдохнем 18 минут.

'20

Голигоски бросил по воротам, но Линдстрем отбил шайбу.

'19

Успокоилась игра в конце периода. «Вашингтон» больше шайбой владеет.

'17

Еще один момент у ворот «Миннесоты» был. Шайба чудом в цель не залетела.

'16

«Миннесота» в полном составе.

'15

Кузнецов с острого угла во Флери бросил.

'15

Овечкин в касание мимо ворот бросил.

'14

Овечкин бросил в ближний угол, но Флери успел переместиться и шайбу отбить.

'14

Бекстрем с кистей бросил. Флери шайбу смог накрыть.

'14

Дьюар удален на две минуты. «Вашингтон» в большинстве.

'13

Бекстрем бросил со входа в зону, Флери отбил перед собой, но никто не смог шайбу добить.

'12

В полных составах команды.

'11

Хартман едва не завез шайбу в ворота, но она рядом со штангой прошла.

'11

Овечкин был готов бросить, но не попал по шайбе.

'10

Ирвин и Стил за грубость получили обоюдное удаление.

'9

Клингберг мощно по воротам «Вашингтона» зарядил. Над перекладиной прошла шайба.

'7

Сундквист имел шанс с пятака шайбу в ворота протолкнуть — Линдгрен шайбу ловушкой накрыл.

'6

Стил мог забить третью шайбу в ворота «Вашингтона», но его бросок был заблокирован.

'5

Алексеев объехал за ворота и пытался протолкнуть шайбу в сетку, но Флери перекрыл весь низ щитками, не дав оформить взятие ворот.

'5

Милано бросил по воротам, войдя в зону, но шайба мимо ворот полетела.

'4

ГОООЛЛЛЛ!!!! Болди делает дубль. И пяти минут с начала матча не прошло. Юханссон отдал передачу из круга вбрасывания на Болди, а тот в касание отправил шайбу в ворота. 2:0.

'3

Активно играет «Вашингтон» после пропущенной шайбы, но не хватает бросков в створ.

'2

А вот и первый бросок «Вашингтона». Флери легко ловит шайбу.

'1

ГООЛЛЛ!!!! «Миннесота» счет открыла. Уже на 51 секунде Мэтт Болди отправил шайбу в ворота «Вашингтона» после добивания. 1:0.

'1

Матч начался!

20:57

Марк-Андрей Флери защищает ворота «Миннесоты». Чарли Линдгрен — страж ворот «Миннесоты».

20:53

Стоит отметить, что участие Овечкина в матче было под вопросом из-за повреждения, но он сыграет сегодня.

20:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде сражается с «Миннесотой Уайлд». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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