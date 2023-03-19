В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Перерыв
19 марта 21:00
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Стадион «Эксел Энерджи-центр», Сент-Пол
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада), Кайл Реман (Стеттлер, Канада)
1-й период
00'50"Болди
04'36"Болди
2-й период
3-й период
Трансляция
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'20
А вот и перерыв. Пока «Миннесота» ведет со счетом 2:0. Отдохнем 18 минут.
'20
Голигоски бросил по воротам, но Линдстрем отбил шайбу.
'19
Успокоилась игра в конце периода. «Вашингтон» больше шайбой владеет.
'17
Еще один момент у ворот «Миннесоты» был. Шайба чудом в цель не залетела.
'16
«Миннесота» в полном составе.
'15
Кузнецов с острого угла во Флери бросил.
'15
Овечкин в касание мимо ворот бросил.
'14
Овечкин бросил в ближний угол, но Флери успел переместиться и шайбу отбить.
'14
Бекстрем с кистей бросил. Флери шайбу смог накрыть.
'14
Дьюар удален на две минуты. «Вашингтон» в большинстве.
'13
Бекстрем бросил со входа в зону, Флери отбил перед собой, но никто не смог шайбу добить.
'12
В полных составах команды.
'11
Хартман едва не завез шайбу в ворота, но она рядом со штангой прошла.
'11
Овечкин был готов бросить, но не попал по шайбе.
'10
Ирвин и Стил за грубость получили обоюдное удаление.
'9
Клингберг мощно по воротам «Вашингтона» зарядил. Над перекладиной прошла шайба.
'7
Сундквист имел шанс с пятака шайбу в ворота протолкнуть — Линдгрен шайбу ловушкой накрыл.
'6
Стил мог забить третью шайбу в ворота «Вашингтона», но его бросок был заблокирован.
'5
Алексеев объехал за ворота и пытался протолкнуть шайбу в сетку, но Флери перекрыл весь низ щитками, не дав оформить взятие ворот.
'5
Милано бросил по воротам, войдя в зону, но шайба мимо ворот полетела.
'4
ГОООЛЛЛЛ!!!! Болди делает дубль. И пяти минут с начала матча не прошло. Юханссон отдал передачу из круга вбрасывания на Болди, а тот в касание отправил шайбу в ворота. 2:0.
'3
Активно играет «Вашингтон» после пропущенной шайбы, но не хватает бросков в створ.
'2
А вот и первый бросок «Вашингтона». Флери легко ловит шайбу.
'1
ГООЛЛЛ!!!! «Миннесота» счет открыла. Уже на 51 секунде Мэтт Болди отправил шайбу в ворота «Вашингтона» после добивания. 1:0.
Стоит отметить, что участие Овечкина в матче было под вопросом из-за повреждения, но он сыграет сегодня.
20:45
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде сражается с «Миннесотой Уайлд». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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