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Две философии хоккея: «Спартак» принимает «Локомотив». LIVE

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Эпизод матча Локомотив - Спартак

РИА Новости
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
25 января 14:00
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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