Спорт
Две философии хоккея: «Спартак» принимает «Локомотив». LIVE
Эпизод матча Локомотив - Спартак
РИА Новости
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
25 января 14:00
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
13:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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