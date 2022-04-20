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Сравнять счет в финале Кубка Гагарина: ЦСКА уступает в матче с «Металлургом». LIVE

Кубок Гагарина. Финал. 2-й матч. «Металлург» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Александр Овчаров/РИА «Новости»
Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА встречается на выезде с магнитогорским «Металлургом». После первой игры ЦСКА ведет в серии со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
2-й период
20 апреля 17:00
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
ЦСКА
Москва
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
Главный судья: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
1-й период

06'07" Майе

2-й период

24'44" Хультстрём 25'28" Неколенко

22'24" Абрамов 24'51" Григоренко

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'28

Федотов перевел шайбу в угол площадки после опасного броска.

'27

Не дошла передача на пятак до Абрамова. Мог бы он еще раз сравнять счет в игре.

'26

ГОООООЛЛЛЛЛ!!!!! Фантастика, но «Металлург» опять выходит вперед . Николенко оказался один на пятаке и направил шайбу мимо Федотова. Удивительное развитие событий.

'25

ГОООЛЛЛЛ!!!! Григоренко сравнял счет. Прошло всего десять секунд с того, как «Металлург» вышел вперед. 2:2 счет становится!!!!

'25

ГОООЛЛЛЛЛ!!!!!! Сразу «Металлург» после пропущенной шайбы вновь выходит вперед. Мощнейший бросок Хультстрема прошил Федотова.

'23

ГОООЛЛЛЛЛ!!!!! Абрамов сравнивает счет. Из круга вбрасывания точно в дальний угол Абрамов поразил ворота Кошечкина. Голкипер «Металлурга» не успел даже поднять ловушку.

'21

Начался второй период!

'20

А у нас перерыв. Через 17 минут команды продолжат матч!

'20

Бросок Лайпсика из выгодной позиции заблокирован.

'20

Не смогли армейцы забросить в большинстве.

'18

А теперь удалением наказывается «Металлург». Нарушение численного состава зафиксировали арбитры.

'17

В полной составе играет ЦСКА.

'16

Светлаков в контратаке бросил в ближний угол. Кошечкин отбил шайбу в сторону.

'15

Сергеев удален за удар коленом. «Металлург» играет в большинстве.

'15

Кошечкин легко справился с броском Окулова.

'14

Сергеев упал на ровном месте в центре площадки, но не упустил шайбу. Могли игроки «Металлурга» воспользоваться этим, убежав в быструю атаку.

'11

Окулов с круга вбрасывания зарядил, Кошечкин отбил перед собой. На добивании первым оказался Окулов, но ему не удалось отправить шайбу в цель.

'10

C небольшим преимуществом сейчас играет «Металлург».

'8

Лайпсик в падении бросил метров с восьми, но не попал в створ.

'8

Слепышев выкатился из-за ворот, бросил в ближний угол. Кошечкин перевел шайбу щитком в сторону.

'7

ГОООООЛЛЛЛЛ!!!!! «Металлург» открыл счет в матче. Первый бросок Земченка был заблокирован, но шайба опять прилетела к нему. Он набросил на пятак, где Майе подставил клюшку. 1:0.

'6

Потерял «Металлург» шайбу в своей зоне, снаряд получил Соркин, который бросил с пяти метро. Кошечкин отбил шайбу щитком.

'5

На высоких скоростях проходит матч. Шайба практически не задерживается в средней зоне.

'3

Ответ ЦСКА. Дальбек вышел один на один с Кошечкиным, но не смог переиграть вратаря.

'2

Зашел Зернов в зону ЦСКА и бросил по воротам Федотова. Голкипер выпустил шайбу из ловушки, но снаряд ушел за ворота.

'1

От синей линии Земченок зарядил, но Федотов шайбу поймал.

'1

Матч начался.

16:58

Василий Кошечкин защищает ворота «Металлурга». Иван Федотов вышел с первых минут в составе ЦСКА.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея» «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию второй матч финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Армейцы лидируют в серии со счетом 1:0. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 по московскому времени.

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