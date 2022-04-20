Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА встречается на выезде с магнитогорским «Металлургом». После первой игры ЦСКА ведет в серии со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
2-й период
20 апреля 17:00
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
ЦСКА
Москва
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия), Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
1-й период
06'07"Майе
2-й период
24'44"Хультстрём25'28"Неколенко
22'24"Абрамов24'51"Григоренко
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись
С конца
'28
Федотов перевел шайбу в угол площадки после опасного броска.
'27
Не дошла передача на пятак до Абрамова. Мог бы он еще раз сравнять счет в игре.
'26
ГОООООЛЛЛЛЛ!!!!! Фантастика, но «Металлург» опять выходит вперед . Николенко оказался один на пятаке и направил шайбу мимо Федотова. Удивительное развитие событий.
'25
ГОООЛЛЛЛ!!!! Григоренко сравнял счет. Прошло всего десять секунд с того, как «Металлург» вышел вперед. 2:2 счет становится!!!!
'25
ГОООЛЛЛЛЛ!!!!!! Сразу «Металлург» после пропущенной шайбы вновь выходит вперед. Мощнейший бросок Хультстрема прошил Федотова.
'23
ГОООЛЛЛЛЛ!!!!! Абрамов сравнивает счет. Из круга вбрасывания точно в дальний угол Абрамов поразил ворота Кошечкина. Голкипер «Металлурга» не успел даже поднять ловушку.
'21
Начался второй период!
'20
А у нас перерыв. Через 17 минут команды продолжат матч!
'20
Бросок Лайпсика из выгодной позиции заблокирован.
'20
Не смогли армейцы забросить в большинстве.
'18
А теперь удалением наказывается «Металлург». Нарушение численного состава зафиксировали арбитры.
'17
В полной составе играет ЦСКА.
'16
Светлаков в контратаке бросил в ближний угол. Кошечкин отбил шайбу в сторону.
'15
Сергеев удален за удар коленом. «Металлург» играет в большинстве.
'15
Кошечкин легко справился с броском Окулова.
'14
Сергеев упал на ровном месте в центре площадки, но не упустил шайбу. Могли игроки «Металлурга» воспользоваться этим, убежав в быструю атаку.
'11
Окулов с круга вбрасывания зарядил, Кошечкин отбил перед собой. На добивании первым оказался Окулов, но ему не удалось отправить шайбу в цель.
'10
C небольшим преимуществом сейчас играет «Металлург».
'8
Лайпсик в падении бросил метров с восьми, но не попал в створ.
'8
Слепышев выкатился из-за ворот, бросил в ближний угол. Кошечкин перевел шайбу щитком в сторону.
'7
ГОООООЛЛЛЛЛ!!!!! «Металлург» открыл счет в матче. Первый бросок Земченка был заблокирован, но шайба опять прилетела к нему. Он набросил на пятак, где Майе подставил клюшку. 1:0.
'6
Потерял «Металлург» шайбу в своей зоне, снаряд получил Соркин, который бросил с пяти метро. Кошечкин отбил шайбу щитком.
'5
На высоких скоростях проходит матч. Шайба практически не задерживается в средней зоне.
'3
Ответ ЦСКА. Дальбек вышел один на один с Кошечкиным, но не смог переиграть вратаря.
'2
Зашел Зернов в зону ЦСКА и бросил по воротам Федотова. Голкипер выпустил шайбу из ловушки, но снаряд ушел за ворота.
'1
От синей линии Земченок зарядил, но Федотов шайбу поймал.
'1
Матч начался.
16:58
Василий Кошечкин защищает ворота «Металлурга». Иван Федотов вышел с первых минут в составе ЦСКА.
16:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея» «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию второй матч финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Армейцы лидируют в серии со счетом 1:0. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 по московскому времени.
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