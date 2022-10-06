В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, встречается на выезде с белградской «Црвеной Звездой». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Группа H. 3-й тур
Матч не начался
06 октября 19:45
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Стадион «Райко Митич», Белград
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
1-й тайм
2-й тайм
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19:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и сербской «Црвеной Звездой».
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