Встречу обслуживает английская бригада арбитров с Майклом Оливером во главе. Первую встречу «ПСЖ» выиграл со счетом 3:0 благодаря пенальти Витиньи и дублю Усмана Дембеле с игры.
А вот стартовый состав «Бреста» от Эрика Руа:
Кудер, Шардонне, Кулибали, Зогбе, Айдара, Лис-Мелу, Февр, Фернандеш, Лаж, Сима, Бальде.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике:
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Невеш, Витинья, Дембеле, Баркола, Кварацхелия.
Матвей Сафонов, игравший в последнем туре чемпионата Франции, сегодня в запасе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов встречаются французские «ПСЖ» и «Брест». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.