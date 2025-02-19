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Спорт

Команда Кварацхелии и Сафонова рвется дальше: «ПСЖ» против «Бреста» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/16 финала. Ответный матч. «ПСЖ» (Франция) — «Брест» (Франция). ОНЛАЙН

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Хвича Кварацхелия в составе «ПСЖ»

REUTERS/Gonzalo Fuentes
В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов играют французские «ПСЖ» и «Брест». Парижане выиграли первую встречу в гостях со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Стыковые матчи. 2-й матч
Матч не начался
19 февраля 23:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Брест
Брест, Франция
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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23:00

Встречу обслуживает английская бригада арбитров с Майклом Оливером во главе. Первую встречу «ПСЖ» выиграл со счетом 3:0 благодаря пенальти Витиньи и дублю Усмана Дембеле с игры.

22:55

А вот стартовый состав «Бреста» от Эрика Руа:

Кудер, Шардонне, Кулибали, Зогбе, Айдара, Лис-Мелу, Февр, Фернандеш, Лаж, Сима, Бальде.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Невеш, Витинья, Дембеле, Баркола, Кварацхелия.

Матвей Сафонов, игравший в последнем туре чемпионата Франции, сегодня в запасе.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов встречаются французские «ПСЖ» и «Брест». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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