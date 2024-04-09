Реал Мадрид

'45+3

Первый тайм завершен!

Мы с вами посмотрели просто сумасшедшие 48 минут футбола.

Уже на 40-й секунде Грилиш посадил на желтую карточку Тчуамени (теперь француз пропустит ответный матч), а Бернарду Силва открыл счет прямым ударом с этого штрафного — 1:0.

Однако уже на 12-й минуте «Реал» сравнял счет: Камавинга пробил по воротам, и мяч рикошетом от Рубена Диаша залетел в створ — 1:1.

А спустя всего две минуты Родриго вывел «Реал» вперед — 2:1.

С нетерпением ждем второго тайма и продолжения голевой феерии!