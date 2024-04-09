Реал Мадрид

Первый тайм завершен!
Мы с вами посмотрели просто сумасшедшие 48 минут футбола.
Уже на 40-й секунде Грилиш посадил на желтую карточку Тчуамени (теперь француз пропустит ответный матч), а Бернарду Силва открыл счет прямым ударом с этого штрафного — 1:0.
Однако уже на 12-й минуте «Реал» сравнял счет: Камавинга пробил по воротам, и мяч рикошетом от Рубена Диаша залетел в створ — 1:1.
А спустя всего две минуты Родриго вывел «Реал» вперед — 2:1.
С нетерпением ждем второго тайма и продолжения голевой феерии!
Холанд нарушил правила в верховой борьбе за мяч с Рюдигером и Менди. Пока норвежец не сказал своего слова в этом матче.
Арбитр компенсировал три минуты к первому тайму.
Винисиус получил мяч спиной к воротам «Сити» и сразу отдал пас на ход Беллингему, но того опередил Силва.
Опасно! Менди отдал пас на Винисиуса, который вошел в штрафную и, несмотря на сопротивление Стоунза, пробил по воротам. Однако получилось прямо в руки Ортеге.
Родриго оказался на газоне — Аканджи случайно зарядил ему локтем по лицу. Какое-то время бразилец не мог подняться, так что пришлось остановить матч и позвать врачей. Но вроде бы не произошло ничего серьезного, и нападающий сможет продолжить игру.
Аканджи и Родриго столкнулись в борьбе за мяч на правом флане, и нападающий «Реала» упал на газон. Арбитр решил не реагировать.
Аканджи получил желтую карточку за фол на Винисиусе: он очевидно схватил бразильца рукой и сорвал атаку «Реала».
Винисиус сфолил в атаке — толкнул в спину Диаша, который опередил его в борьбе за мяч после передачи Камавинги.
Момент! Винисиус с левого фланга отдал пас в центр на Родриго, который невероятно сильно пробил с линии штрафной, но мяч просвистел чуть выше ворот.
Игроки «Сити» снова наладили контроль над мячом и даже закрепились на чужой половине поля, но выйти на ударную позицию никак не получается.
Момент! Карвахаль разогнал атаку «Реала» и отдал пас на Родриго, который проник в штрафную и нанес удар, но получилось в руки Ортеге.
А теперь Фоден сфолил — случайно наступил на ногу Беллингему. Арбитр пока обходится без желтых карточек.
Карвахаль толкнул Ковачича в центре поля и помешал ему развить атаку «Сити». Арбитр свистнул фол.
«Реал» впервые за долгое время перешел на чужую половину поля, но придумать опасную атаку не получилось. В итоге Винисиус нанес дальний удар — мимо ворот.
Холанд пытается открываться на острие атаки, но мяч до него вообще не доходит. Подопечные Гвардиолы продолжают катать мяч на чужой половине поля, но пока не видят вариантов для обострения. Весь «Сантьяго Бернабеу» оглушительно свистит.
Грилиш попытался найти пасом Родри на линии чужой штрафной, но Тони Кроос оказался быстрее и перехватил мяч.
«Сити» владеет мячом на чужой половине поля. Игроки «Реала» не спешат выдвигаться в агрессивный прессинг и пока спокойно следят за этим перекатом мяча.
Вальверде открылся на правом фланге под заброс Карвахаля, но Стоунз грамотно сыграл на перехвате и передал мяч Ортеге.
Вальверде нанес неприятный удар с линии штрафной, но получилось прямо в руки Ортеге.
Бернарду Силва вошел в штрафную с правого фланга и прострелил вдоль ворот. Фоден пытался замкнуть, но ему помешал Тчуамени.
ГОООООЛ!!! «Реал» перевернул матч всего за две минуты — 2:1!
Винисиус выдал пас на ход Родриго по левому флангу, тот влетел в штрафную, ушел финтом от Аканджи и пробил! Мяч попал в пятку защитнику «Сити» и издевательски медленно закатился в дальний угол, пока дезориентированный Ортега наблюдал за этим.
ГООООЛ!!! «Реал» быстро сравнял счет — 1:1!
Камавинга получил мяч вблизи штрафной «Сити» и нанес хлесткий удар. Снаряд угодил в Рубена Диаша и рикошетом попал в ворота!
Это первый удар «Реала» по воротам в матче — и сразу гол!
Игроки «Сити» уверенно владеют мячом на чужой половине поля, а в случае потери сразу вступают в высокий прессинг. Подопечные Карло Анчелотти пока явно чувствуют себя не в своей тарелке.
Фоден исполнил заброс на Холанда к чужой штрафной, но Тчуамени выиграл воздух и выбил мяч в сторону.
Момент! Гвардиол аккуратно покатил в штрафную «Реала» на Холанда, а тот сразу пробил в касание в ближний нижний угол. На этот раз Лунин не подвел и отразил мяч.
Вальверде выдал пас в штрафную «Сити» на Винисиуса, но Гвардиол успел сыграть на перехвате и выбить мяч. Снаряд попал в Винисиуса и рикошетом ушел за лицевую.
Лунин выбил мяч далеко на чужую половину поля — точно на Винисиуса. Это позволило «Реалу» начать свою первую атаку, но Беллингем упал возле чужой штрафной после контакта с соперником. Арбитр решил, что нарушения правил не было.
ГОООООЛ!!! «Манчестер Сити» повел уже на второй минуте матча!
Бернарду Силва нанес прямой удар со штрафного в левый нижний угол — 1:0! Лунин вполне мог дотянуться до мяча, но не спас команду.
Огненное начало матча!
Тчуамени получил желтую карточку за фол на Грилише уже на 40-й секунде! Орельен пропустит ответный матч против «Сити». Также англичане получили право на опасный «стандарт» вблизи штрафной «Реала».
Стартовый свисток! Ждем искрометного матча и красивых забитых мячей!
У «Реала» висят на желтых карточках Винисиус, Беллингем, Тчуамени и Камавинга. Если кто-то из них получит сегодня «горчичник», то пропустит ответный матч против «Ман Сити».
На «Бернабеу» все в белом.
Стартовый состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Камавинга, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.
Стартовый состав «Ман Сити»: Ортега, Гвардиол, Аканджи, Диаш, Стоунз, Родри, Ковачич, Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня нас ждет встреча двух фаворитов Лиги чемпионов. Стартовый свисток — в 22.00 мск.