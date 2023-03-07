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Спорт

Переломить ход сезона: «Челси» принимает «Боруссию» в ответном матче Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Челси» — «Боруссия» Д. ОНЛАЙН

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в Лондоне принимает дортмундскую «Боруссию», которая выиграла первую встречу на своем поле с минимальным счетом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
07 марта 23:00
Челси
Лондон, Англия
0:0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

А вот стартовый состав дортмундской «Боруссии» от Эдина Терзича:

Майер — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Рафаэл Геррейру — Джан — Брандт, Беллингем, Озджан, Ройс — Аллер.

22:40

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Челси» Грэм Поттер:

Аррисабалага — Фофана, Кулибали, Кукурелья — Джеймс, Ковачич, Фернандес, Чилуэлл — Стерлинг, Жоау Феликс, Хавертц.

22:35

В первом матче благодаря точному удару Карима Адейеми победила «Боруссия». Сегодняшняя встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

22:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Челси» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда. Встреча пройдет на лондонском «Стэмфорд Бридж». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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