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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в Лондоне принимает дортмундскую «Боруссию», которая выиграла первую встречу на своем поле с минимальным счетом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
07 марта 23:00
Челси
Лондон, Англия
0:0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45
А вот стартовый состав дортмундской «Боруссии» от Эдина Терзича:
В первом матче благодаря точному удару Карима Адейеми победила «Боруссия». Сегодняшняя встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
22:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Челси» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда. Встреча пройдет на лондонском «Стэмфорд Бридж». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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