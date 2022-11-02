02 ноября 2022, 23:00 Спорт Не провалиться на дно: «Ювентус» играет с «ПСЖ». LIVE Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» — «ПСЖ». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Душан Влахович в составе «Ювентуса» Global Look Press

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» играет с французским «ПСЖ», который уже вышел в плей-офф турнира. Итальянцы лишились шансов на продолжение борьбы в главном европейском клубном турнире, но имеют шансы пройти в Лигу Европы, если «Маккаби» в параллельном матче не обыграет «Бенфику», а туринцы сыграют с парижанами хотя бы вничью. Если «Маккаби» победит, то «Юве» нужно будет набирать три очка с «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур Матч не начался 02 ноября 23:00 Ювентус Турин, Италия 0:0 ПСЖ Париж, Франция Стадион «Альянц - Ювентус», Турин Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)