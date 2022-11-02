В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» играет с французским «ПСЖ», который уже вышел в плей-офф турнира. Итальянцы лишились шансов на продолжение борьбы в главном европейском клубном турнире, но имеют шансы пройти в Лигу Европы, если «Маккаби» в параллельном матче не обыграет «Бенфику», а туринцы сыграют с парижанами хотя бы вничью. Если «Маккаби» победит, то «Юве» нужно будет набирать три очка с «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
Матч не начался
02 ноября 23:00
Ювентус
Турин, Италия
0:0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч между туринским «Ювентусом» и французским «ПСЖ».
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