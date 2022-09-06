РБ Лейпциг

Финальный свисток! Катастрофический результат для «Лейпцига» — и при этом совершенно закономерный. У хозяев не получалось решительно ничего, и в какой-то момент они практически остановились. Игроки «Шахтера» блестяще воспользовались предложенными возможностями и одержали сверхубедительную победу.
Доменико Тедеско официально уволен с поста главного тренера «РБ Лейпцига». Новым наставником команды может стать бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе.
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Теперь отличился Траоре, вышедший на замену. Форвард из Буркина-Фасо замкнул прострел Мудрика и довел счет до неприличного для «Лейпцига»!
Совсем посыпался «Лейпциг»! Двое игроков «Шахтера» вывалились на одного защитника немецкой команды, Мудрик получил мяч, вошел в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол!
Вернер после навеса Симакана скинул мяч к центру штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
Ну и дела! Не успевают хозяева порадоваться, как моментально пропускают снова!!! Швед оформляет дубль после паса Мудрика — двойной рикошет помог игроку «Шахтера» и полностью дезориентировал Гулачи!
Сравнивает «Лейпциг» счет! Симакан справа вбежал в штрафную, получил мяч и, никем не прикрытый, поразил ближний верхний угол!
Теперь Степаненко предупрежден за фол неподалеку от своей штрафной — неплохой стандарт получают хозяева.
Право на стандарт у правой бровки заработали хозяева — последовал очередной безыскусный заброс в штрафную. Трубин спокойно вынес мяч кулаками.
Ничего не добавил португальский рефери к основному времени первого тайма. Игроки «Лейпцига» имели тотальное преимущество на поле, но толком не смогли подобраться к чужим воротам, тогда как гости на 200 процентов использовали единственный шанс. Интересно, как главный тренер хозяев Доменико Тедеско собирается исправлять ситуацию. Тем более, если верить СМИ, над его головой сгущаются тучи, и специалист может быть уволен из-за неудачных результатов команды.
Очередная попытка заброса — от Орбана. Силва сумел обработать мяч, но не более того: лайнсмен сигнализировал об офсайде.
Мудрик отделался легким испугом — рефери не стал предупреждать его за то, что он наступил на ногу сопернику.
Продолжают прессинговать хозяева, стремятся исправить допущенную ошибку. Сверхактивный Вернер летел на мяч в чужой штрафной — Бондарь его опередил.
Вот так привоз! Гулачи на выходе из штрафной заигрался с мячом, засуетился и вынес его точно на ногу Шведу, который в обвод вратаря отправил мяч точно под штангу! «Шахтер» впереди, хотя ничто этого не предвещало!
Трубин спасает свою команду после удара Нкунку! Замыкал француз прострел Собослаи, но вратарь потащил!
Состав «Лейпцига»: Гулачи, Симакан, Диалло, Орбан, Хальстенберг, Собослаи, Лаймер, Шлагер, Нкунку, Силва, Вернер.
Состав «Шахтера»: Трубин, Майа, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Швед, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Зубков.