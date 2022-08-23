Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли Попасную из РСЗО HIMARS 20:37
Голая жительница Казани бегала по проезжей части с иконой в руках 20:36
«Динамо» не смогло арендовать игрока «Маккаби» Карцева из-за невозможности... 20:35
Посол Индии в Москве сообщил об увеличении покупок нефти у России 20:33
Мать ребенка-аутиста, которого ударил Роналду, заявила о «пугающем»... 20:31
В Совфеде высмеяли планы Зеленского по «установлению контроля»... 20:28
LETA: латыши жалуются, что работающие в стране украинцы не знают государственного... 20:28
В Хорватии отдыхающую на пляже британку ударила молния на глазах... 20:23
Аршавин, Кержаков и Данни попали в заявку «Зенита» на матч легенд со... 20:20
ICIS: Германия может ввести нормирование газа 20:16
Спорт

Совершить чудо: киевское «Динамо» сражается с «Бенфикой» за Лигу чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч. Бенфика — Динамо (Киев). ОНЛАЙН

close
100%
Игрок «Динамо» (Киев) Сергей Сидорчук

Игрок «Динамо» (Киев) Сергей Сидорчук

Global Look Press
Киевское «Динамо» гостит у португальской «Бенфики» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. В первой встрече украинский клуб проиграл со счетом 0:2 и теперь нуждается в чуде, чтобы пробиться в групповой этап. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
Матч не начался
23 августа 22:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «Да Луш», Лиссабон
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 181-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 181-й день
«Говорила, что в Литве»: отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной заявил, что дочь служила в ВСУ, но не в полку «Азов»
«Что вы хотите, это возраст»: почему россияне не борются за долголетие
Эндокринолог Мачехина рассказала, как прожить максимально долго
Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к убийству Дугиной
В «Википедии» вспомнили «большеэнциклов» и «энциклонгов» в статьях предшественницы «Руниверсалиса»
Губернатор Белгородской области заявил о самовозгорании боеприпасов из-за «эффекта линзы»
Delfi: демонтированы все три фигуры советских солдат памятника Освободителям Риги
Новости и материалы
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли Попасную из РСЗО HIMARS
Голая жительница Казани бегала по проезжей части с иконой в руках
«Динамо» не смогло арендовать игрока «Маккаби» Карцева из-за невозможности оплаты
Посол Индии в Москве сообщил об увеличении покупок нефти у России
Мать ребенка-аутиста, которого ударил Роналду, заявила о «пугающем» звонке от футболиста
В Совфеде высмеяли планы Зеленского по «установлению контроля» над Крымом
LETA: латыши жалуются, что работающие в стране украинцы не знают государственного языка
В Хорватии отдыхающую на пляже британку ударила молния на глазах у дочери
Аршавин, Кержаков и Данни попали в заявку «Зенита» на матч легенд со «Спартаком»
ICIS: Германия может ввести нормирование газа
МИД Германии посоветовал немцам покинуть Украину
Жителей села в Белгородской области эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов
Лидер АдГ заявил, что антироссийские санкции вредят ФРГ больше чем РФ
Медики объяснили, почему телевизор опаснее для мозга стариков, чем компьютер
Меган Маркл рассказала о пожаре в комнате ее сына Арчи
Звезда «Казановы» Хабаров рассказал о неадекватном поведении поклонниц
В Петербурге арестовали двух фигурантов дела о детской порнографии
В техподдержке Samsung клиенту предложили уничтожить SSD-накопитель молотком
Все новости
«Повсюду разбросан битый кирпич»: три человека погибли при обстрелах Донецка
После обстрела ВСУ в Донецке загорелось здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина
«Яндекс» и VK решили обменяться сервисами
Стоимость акций «Яндекса» и VK выросла после заявления об обмене активами
«Убивали, насиловали, уничтожали»: Володин заявил о важности трибунала над военными ВСУ
Спикер Госдумы Володин заявил, что начала трибунала над военными ВСУ ждут все, кроме Зеленского
«Это яркая эрогенная зона»: почему нельзя целовать детей в губы
Педиатр Мурзина: поцелуи детей в губы могут грозить передачей вирусов и бактерий
Злободневная сатира с Хабенским и драма с Раппопорт: 10 лучших фильмов фестиваля «Короче»
10 главных короткометражных картин фестиваля «Короче»
«Прочертить границу между народом и властью». США обещают не ограничивать в визах всех россиян
В Госдепе призвали «проводить границу» между россиянами и властями РФ
Как в Москве простились с Дарьей Дугиной
Новинки автопрома: Красивый Bentley, фейковый Jeep и страшный Suzuki
Какие новые модели автокомпании подготовили за это лето
«В 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением»
Тест премьера Финляндии Санны Марин на наркотики оказался отрицательным
«Украина для них – полигон». Германия поставит ВСУ самые дальнобойные снаряды
Почему «лучший в мире снаряд» Super Vulcano не поможет Украине
Интервью с Владимиром Сычевым — о новой роли, Психе из «Физрука», дружбе с Нагиевым и непростых 90-х
Звезда «Бедного олигарха» Владимир Сычев признался, что гордится ролью Психа в «Физруке»
Финская Fennovoima потребовала от «Росатома» €2 млрд за недостроенную АЭС
Заказчик строительства финской АЭС «Ханхикиви-1» подал иск к «Росатому»
«Девичья жизнь на алтаре победы»: Александр Дугин впервые прокомментировал гибель своей дочери Дарьи
Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым и жестоким преступлением
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть