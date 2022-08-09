В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов австрийский «Штурм» на своем поле принимает киевское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый поединок киевляне выиграли с минимальным перевесом — 1:0.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
09 августа 21:30
Штурм
Грац, Австрия
0:0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «Меркур-Арена», Грац
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
20:50
Матч начнется в 21.00 мск.
20:45
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов австрийский «Штурм» в Граце принимает киевское «Динамо». Украинская команда выиграла первую встречу на «домашнем» поле в польской Лодзи — 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях