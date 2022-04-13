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Битва за полуфинал: «Ливерпуль» принимает «Бенфику». LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Ливерпуль» — «Бенфика». ОНЛАЙН

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Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Global Look Press
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимает португальскую «Бенфику». Первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
13 апреля 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:55

Первая встреча — на «Стэмфорд Бридж» — завершилась победой «Реала» со счетом 3:1, однако гостевые голы с этого сезона не ценятся больше домашних, а «Челси» вполне в силах отыграть два гола. Так что сегодня нас ждет очень напряженная встреча.

21:50

Стартовый состав «Челси»: Менди, Тьяго Силва, Рюдигер, Алонсо, Джеймс, Ковачич, Лофтус-Чик, Канте (капитан), Маунт, Хаверц, Вернер.

21:47

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Бензема (капитан).

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В ответном матче четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов «Ливерпуль» принимает «Бенфику». Начало матча в 22.00 мск.

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