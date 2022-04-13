В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимает португальскую «Бенфику». Первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
13 апреля 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
1-й тайм
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Первая встреча — на «Стэмфорд Бридж» — завершилась победой «Реала» со счетом 3:1, однако гостевые голы с этого сезона не ценятся больше домашних, а «Челси» вполне в силах отыграть два гола. Так что сегодня нас ждет очень напряженная встреча.
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