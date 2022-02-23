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Остановить атаку голландцев: «Бенфика» принимает «Аякс». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Бенфика» — «Аякс». ОНЛАЙН

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Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер

Global Look Press
В первом матче 1/8 финал плей-офф Лиги чемпионов португальская «Бенфика» в Лиссабоне принимает амстердамский «Аякс» из Нидерландов, проводящий сезон с феноменальной результативностью в атаке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
23 февраля 23:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Стадион «Да Луш», Лиссабон
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальская «Бенфика» на своем поле принимает «Аякс» из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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