В первом матче 1/8 финал плей-офф Лиги чемпионов португальская «Бенфика» в Лиссабоне принимает амстердамский «Аякс» из Нидерландов, проводящий сезон с феноменальной результативностью в атаке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
23 февраля 23:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Стадион «Да Луш», Лиссабон
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:45
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальская «Бенфика» на своем поле принимает «Аякс» из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях