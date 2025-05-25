Хозяева ЧМ разыгрывают бронзу: Швеция против Дании. LIVE
Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press
В матче за третье место чемпионата мира по хоккею в Стокгольме встречаются Швеция и Дания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2025. За 3-е место
2-й период
25 мая 16:20
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
26'
Гол! Баклунд с передачи Ларссона открывает счет в матче, переправляя шайбу над щитком вратаря, легко подняв ее крюком, находясь в полном одиночестве у левой стойки ворот! 1:0!
25'
Рэймонд после проезда в зону датчан через правый борт нанес неприкрытый бросок и попал в штангу! Отличный момент шведы упускают!
23'
Начало второй трети игры остается за шведской сборной.
21'
Второй период стартовал! Поехали!
20'
Перерыв! Счет не открыт, 0:0.
19'
Густафссон выцеливает прострельную передачу на дальнюю штангу, однако она не проходит.
17'
Кох принял передачу от партнера, выкатился перед шведскими воротами и нанес бросок — шайба застряла в коньках соперников.
15'
5:3 по броскам в первом периоде к этому моменту в пользу сборной Швеции, совсем слабая интенсивность атакующих действий сегодня пока, к сожалению.
13'
Олесен выводит шайбу с датского пятака после размашистой атаки шведов.
11'
Несложный бросок Зибанеджада становится легкой добычей для Дикова.
9'
Бросок Петтерссона с пятачка после передачи Нюландера из-за ворот заблокировал защитник сборной Дании.
7'
Активный форчекинг используют игроки сборной Дании, соперникам непросто входить в их зону.
4'
Андерссон на скорости вкатился на чужую половину поля и бросил от синей линии — голкипер сборной Дании перевел шайбу от себя, где на добивание устремился Фреден. Его бросок щитком отразил Диков.
3'
Йенсен неплохо вошел в зону через левый край и бросил с кистей, Эрссон отразил шайбу в сторону.
1'
Cтарт игры остается за шведами.
16:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче за третье место чемпионата мира по хоккею в Стокгольме встречаются Швеция и Дания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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