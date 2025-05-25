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Спорт

Хозяева ЧМ разыгрывают бронзу: Швеция против Дании. LIVE

Хоккей. ЧМ-2025. Швеция — Дания. ОНЛАЙН

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Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press
В матче за третье место чемпионата мира по хоккею в Стокгольме встречаются Швеция и Дания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2025. За 3-е место
2-й период
25 мая 16:20
Швеция
25' Баклунд
1 : 0
Дания
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
1-й период
2-й период

25'16" Баклунд

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
26'

Гол! Баклунд с передачи Ларссона открывает счет в матче, переправляя шайбу над щитком вратаря, легко подняв ее крюком, находясь в полном одиночестве у левой стойки ворот! 1:0!

25'

Рэймонд после проезда в зону датчан через правый борт нанес неприкрытый бросок и попал в штангу! Отличный момент шведы упускают!

23'

Начало второй трети игры остается за шведской сборной.

21'

Второй период стартовал! Поехали!

20'

Перерыв! Счет не открыт, 0:0.

19'

Густафссон выцеливает прострельную передачу на дальнюю штангу, однако она не проходит.

17'

Кох принял передачу от партнера, выкатился перед шведскими воротами и нанес бросок — шайба застряла в коньках соперников.

15'

5:3 по броскам в первом периоде к этому моменту в пользу сборной Швеции, совсем слабая интенсивность атакующих действий сегодня пока, к сожалению.

13'

Олесен выводит шайбу с датского пятака после размашистой атаки шведов.

11'

Несложный бросок Зибанеджада становится легкой добычей для Дикова.

9'

Бросок Петтерссона с пятачка после передачи Нюландера из-за ворот заблокировал защитник сборной Дании.

7'

Активный форчекинг используют игроки сборной Дании, соперникам непросто входить в их зону.

5'

Пробрасываются датчане.

4'

Андерссон на скорости вкатился на чужую половину поля и бросил от синей линии — голкипер сборной Дании перевел шайбу от себя, где на добивание устремился Фреден. Его бросок щитком отразил Диков.

3'

Йенсен неплохо вошел в зону через левый край и бросил с кистей, Эрссон отразил шайбу в сторону.

1'

Cтарт игры остается за шведами.

16:21

Игра началась! Поехали!

16:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче за третье место чемпионата мира по хоккею в Стокгольме встречаются Швеция и Дания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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