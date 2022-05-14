14 мая 2022, 20:20 Спорт Аутсайдер обыгрывает фаворита на ЧМ: Финляндия уступает Латвии. LIVE Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап. Латвия — Финляндия. ОНЛАЙН Андрей Черников

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В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии, которая является хозяином турнира, встречается с Латвией. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ-2022. Группа B 1-й период 14 мая 20:20 Латвия 1 : 0 Финляндия Стадион «Нокиа-Арена», Тампере Главный судья: Джефф Ингрэм (Канада), Шон Макфарлейн (Отис Орчардс, США) 1-й период 08'52" Балцерс 2-й период 3-й период