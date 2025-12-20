Скандальная пара упустила титул: Бойкова и Козловский стали чемпионами России

Какая невероятная развязка! Подводим итоги этого феерического вечера.
Ждем произвольную программу у девушек!
Упустили! Упустили Мишина и Галлямов чемпионство!!! 144,60 за произвольную программу и 223,63 в сумме!!! Всего полбалла они уступили Бойковой и Козловскому!!!
Истошные визги восторга доносятся с трибун! Что творят спортсмены? Великолепный, взрывной прокат под Элвиса Пресли. Но... уже под конец Анастасия упала на выбросе с тройного флипа. Как это повлияет?
Есть четверной выброс! Именно этого элемента все ждали! На этом фоне кажутся незначительным плохой выезд Александры из тройного сальхова и ее падение при заходе на тройной тулуп.
За прокат пара получает 119,10 балла. А сумма — 189,91, это только четвертое на данный момент место, увы.
Полностью выложились Елизавета и Артем. Чувственное и страстное выступление под композицию из «Мулен Руж» смазалось ошибками в начале проката. Фактически, они остались без прыжкового контента. Осокина упала с тройного сальхова, а затем и с тройного тулупа. И как же переживали за них соперники — Чикмарева и Янченков, которые теперь, видимо, получат минимум бронзу.
145,93 они получают за это выступление! И в сумме — 215,95! Уверенно Екатерина и Матвей выходят в лидеры, но главные конкуренты еще не выступили!
Трибуны взрываются овациями! Отличный прокат исполнили спортсмены, но допустили ошибку при выбросе с тройного риттбергера. Тем не менее, можно ждать высокой оценки.
На разминку выходит заключительная группа. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков, Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и чемпионы — Анастасия Мишина / Александр Галлямов.
Недокрут на выходе с акселя, соскок с тулупа — есть ошибки у пары, неудачный выброс. Но при этом ребята классно выполнили поддержки и в целом достаточно уверенно выступили.
Как же обидно! Прекрасная музыка Ханса Циммера, а прокат не удался. Майя упала на риттбергере, из-за чего смазался тодес, было и еще несколько серьезных ошибок. Артем после выступления просто лег на лед и закрыл лицо руками.
Досадно! Многое не получилось у дуэта, в том числе не обошлось без падения Анны на параллельном тройном риттбергере. Выброс также оказался неудачным. Что им по-настоящему удалось — так это поддержки.
Не очень довольна Алиса своим выступлением, хотя программу пара исполнила чисто. При этом само катание не было уверенным, но непосредственно с элементами явных проблем у них не возникло, за исключением тройного сальхова в начале.
Начинают разминку Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Анна Москалева / Артем Родзянов, Майя Шегай / Андрей Шадерков и Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Анастасия Мишина и Александр Галлямов сражаются за четвертый титул чемпионов России, сегодня спортивные пары представляют произвольные программы.
На лед летят цветы — небольшое утешение для пары, которая представила очень красивый прокат на тему творчества Винсента ван Гога. Увы, ошибок было немало. Не получился тройной сальхов, был неудачный выброс с тройного риттбергера, ошибка в поддержке.
Артем упал с тройного сальхова, а после выброса с тройного флипа произошло падение уже у Таисии. Очень обидно, допустили ошибки ребята.
Чисто начали программу спортсмены, а в середине произошло падение при поддержке на выезде с элемента, также не удался выброс на вращении. Жаль.
Начинается вторая разминка. Вероника Меренкова / Даниль Галимов, Таисия Щербинина / Артем Петров, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев и Юлия Артемьева / Алексей Брюханов.