Спорт

Скандальная пара упустила титул: Бойкова и Козловский стали чемпионами России

Бойкова и Козловский стали чемпионами России, отняв титул у машиной и Галлямова
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости
Анастасия Мишина и Александр Галлямов, между которыми в этом сезоне возникали конфликты, упустили четвертый титул чемпионов России. Они проиграли полбалла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию произвольных программ у спортивных пар.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:00

Какая невероятная развязка! Подводим итоги этого феерического вечера.

  1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 224,29;
  2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 223,63;
  3. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — 215,95.

Выдыхаем и ждем произвольную программу у девушек! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

17:56

Упустили! Упустили Мишина и Галлямов чемпионство!!! 144,60 за произвольную программу и 223,63 в сумме!!! Всего полбалла они уступили Бойковой и Козловскому!!!

17:53

Истошные визги восторга доносятся с трибун! Что творят спортсмены? Великолепный, взрывной прокат под Элвиса Пресли. Но... уже под конец Анастасия упала на выбросе с тройного флипа. Как это повлияет?

17:48

Ну и наконец — Анастасия Мишина и Александр Галлямов!

17:48

146,87! И общая оценка — 224,29! Серебро Александра и Дмитрий себе обеспечили!

17:44

Есть четверной выброс! Именно этого элемента все ждали! На этом фоне кажутся незначительным плохой выезд Александры из тройного сальхова и ее падение при заходе на тройной тулуп.

17:39

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на льду!

17:38

За прокат пара получает 119,10 балла. А сумма — 189,91, это только четвертое на данный момент место, увы.

17:36

Полностью выложились Елизавета и Артем. Чувственное и страстное выступление под композицию из «Мулен Руж» смазалось ошибками в начале проката. Фактически, они остались без прыжкового контента. Осокина упала с тройного сальхова, а затем и с тройного тулупа. И как же переживали за них соперники — Чикмарева и Янченков, которые теперь, видимо, получат минимум бронзу.

17:31

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко готовы представить свою произвольную программу.

17:30

145,93 они получают за это выступление! И в сумме — 215,95! Уверенно Екатерина и Матвей выходят в лидеры, но главные конкуренты еще не выступили!

17:27

Трибуны взрываются овациями! Отличный прокат исполнили спортсмены, но допустили ошибку при выбросе с тройного риттбергера. Тем не менее, можно ждать высокой оценки.

17:22

Прокат начинают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

17:15

На разминку выходит заключительная группа. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков, Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и чемпионы — Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

17:06

Пауза на подготовку льда.

17:05

131,81 и 200,71 в сумме! Первое место!

17:02

Недокрут на выходе с акселя, соскок с тулупа — есть ошибки у пары, неудачный выброс. Но при этом ребята классно выполнили поддержки и в целом достаточно уверенно выступили.

16:57

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов закрывают вторую группу.

16:57

И все же они выходят на первое место! 123,90 за прокат и 192,65 в сумме!

16:18

108,02 — такая оценка. И 166,21 — общий балл.

16:15

Как же обидно! Прекрасная музыка Ханса Циммера, а прокат не удался. Майя упала на риттбергере, из-за чего смазался тодес, было и еще несколько серьезных ошибок. Артем после выступления просто лег на лед и закрыл лицо руками.

16:11

Майя Шегай и Андрей Шадерков начинают прокат.

16:10

110,27 они получают за свой прокат, общий балл — 167,77.

16:08

Досадно! Многое не получилось у дуэта, в том числе не обошлось без падения Анны на параллельном тройном риттбергере. Выброс также оказался неудачным. Что им по-настоящему удалось — так это поддержки.

16:03

Анна Москалева и Артем Родзянов на льду.

16:03

118,26 балла они получают за произвольную программу, а сумма — 171,67.

16:00

Не очень довольна Алиса своим выступлением, хотя программу пара исполнила чисто. При этом само катание не было уверенным, но непосредственно с элементами явных проблем у них не возникло, за исключением тройного сальхова в начале.

15:55

Блинникова и Карпов готовы к выступлению.

15:45

Начинают разминку Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Анна Москалева / Артем Родзянов, Майя Шегай / Андрей Шадерков и Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко.

15:40

Начало разминки запланировано на 15:45 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые читатели! Анастасия Мишина и Александр Галлямов сражаются за четвертый титул чемпионов России, сегодня спортивные пары представляют произвольные программы.

16:54

На лед летят цветы — небольшое утешение для пары, которая представила очень красивый прокат на тему творчества Винсента ван Гога. Увы, ошибок было немало. Не получился тройной сальхов, был неудачный выброс с тройного риттбергера, ошибка в поддержке.

16:50

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев на льду.

16:50

Оценка — 116,39. Общий балл составил 185,09. Несмотря на ошибки, это пока что первое место.

16:47

Артем упал с тройного сальхова, а после выброса с тройного флипа произошло падение уже у Таисии. Очень обидно, допустили ошибки ребята.

16:43

Выступают Таисия Щербинина и Артем Петров.

16:42

Они получают 110,19 балла. Сумма — 176,27. Пока что — второе место.

16:39

Чисто начали программу спортсмены, а в середине произошло падение при поддержке на выезде с элемента, также не удался выброс на вращении. Жаль.

16:35

Вероника Меренкова и Даниль Галимов на льду.

16:26

Начинается вторая разминка. Вероника Меренкова / Даниль Галимов, Таисия Щербинина / Артем Петров, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев и Юлия Артемьева / Алексей Брюханов.

16:25

116,51 и 178,14 в сумме — пока что первое место!

16:18

Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко выступают.

16:23

Очень хороший прокат для дебютантов чемпионата России. Не обошлось без ошибок: ошибка на тулупе, недокруты на тройном риттбергере и салихове, неудачный выброс с касанием льда рукой. Ждем оценок.

