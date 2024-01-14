Российский боксер Бетербиев сражается с дерзким британцем за три титула. LIVE

05:35

В карде этого вечера, помимо Бетербиева, оказался еще один россиянин — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио — 2020 Имам Хатаев.

Он боксировал с поляком Михалом Людвичаком в полутяжелом весе и одержал свою шестую досрочную победу в карьере подряд (6-0).

Россиянин с самого начала захватил инициативу в поединке, а во втором раунде нанес Людвичаку сокрушительный удар, который заставил поляка присесть на колено и выронить капу. Судья начал отсчет до десяти, но Людвичак каким-то образом поднялся.

Тем не менее долго он не продержался, и рефери вскоре завершил поединок досрочно, чтобы не доводить до тяжелых последствий для здоровья польского боксера, который явно уже не мог сопротивляться.