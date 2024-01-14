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Спорт

Российский боксер Бетербиев сражается с дерзким британцем за три титула. LIVE

Бокс. Артур Бетербиев — Каллум Смит. ОНЛАЙН

Российский боксер Артур Бетербиев защищает три чемпионских пояса — по версии WBC, IBF и WBO — в поединке против британца Каллума Смита. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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05:35

В карде этого вечера, помимо Бетербиева, оказался еще один россиянин — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио — 2020 Имам Хатаев.

Он боксировал с поляком Михалом Людвичаком в полутяжелом весе и одержал свою шестую досрочную победу в карьере подряд (6-0).

Россиянин с самого начала захватил инициативу в поединке, а во втором раунде нанес Людвичаку сокрушительный удар, который заставил поляка присесть на колено и выронить капу. Судья начал отсчет до десяти, но Людвичак каким-то образом поднялся.

Тем не менее долго он не продержался, и рефери вскоре завершил поединок досрочно, чтобы не доводить до тяжелых последствий для здоровья польского боксера, который явно уже не мог сопротивляться.

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Российский боксер Имам Хатаев

Алексей Филиппов/РИА Новости
05:30

Доброе утро, уважаемые любители бокса! Сегодня в канадском Квебеке на арене «Videotron Centre» состоится поединок в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

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