Уйти в отрыв: Непомнящий черными играет с Лижэнем за шахматную корону. LIVE

Непомнящий задумался, в какую сторону рокироваться, и все-таки выбрал короткую рокировку.
Непомнящий вывел слона на d6. Пока позиция остается достаточно равной, хотя белые развиваются в быстром темпе. А черные серьезно уступают по темпу.
Дин задумался, а потом перевел ладью на е1. Китайский гроссмейстер готовится развивать серьезную инициативу на королевском фланге. Возможно, сегодня Непомнящему придется всеми силами отбиваться.
Непомнящий пошел ферзем на с7! Пока непонятно, зачем он пошел именно так вместо того, чтобы развить слона или коня.