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Спорт

Уйти в отрыв: Непомнящий черными играет с Лижэнем за шахматную корону. LIVE

Шахматы. Матч за шахматную корону. Дин Лижэнь — Ян Непомнящий. 12 партия. ОНЛАЙН

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь встречаются в 12-й партии матча за шахматную корону. После 11-й игры Непомнящий ведет со счетом 6:5. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:40

Лижэнь впервые в партии надолго задумался.

12:35

Непомнящий задумался, в какую сторону рокироваться, и все-таки выбрал короткую рокировку.

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12:31

Лижэнь развил слона на g5. Он делает ходы очень быстро.

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12:30

Непомнящий вывел слона на d6. Пока позиция остается достаточно равной, хотя белые развиваются в быстром темпе. А черные серьезно уступают по темпу.

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12:30

Лижэнь очень быстро отреагировал — конем на f1. Тут уже все продумано.

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12:29

Непомнящий выдвинул пешку на е6.

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12:26

Дин задумался, а потом перевел ладью на е1. Китайский гроссмейстер готовится развивать серьезную инициативу на королевском фланге. Возможно, сегодня Непомнящему придется всеми силами отбиваться.

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12:22

Непомнящий смело вывел слона на g4.

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12:19

Лижэнь рокировался.

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12:18

Непомнящий вывел коня на c6.

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12:17

Китайский гроссмейстер ответил выдвижением своего слона на d3.

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12:16

Непомнящий развил слона на d7.

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12:14

Лижэнь создал крепкую пешечную структуру, пойдя на с3.

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12:12

Непомнящий пошел ферзем на с7! Пока непонятно, зачем он пошел именно так вместо того, чтобы развить слона или коня.

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12:11

Дин взял в ответ своей пешкой чужую.

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12:10

Ян пошел на размен, съев чужую пешку на d4.

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12:07

Дин выдвинул коня на d2. Интересное развитие событий.

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12:06

Непомнящий дерзко задвинул пешку на с5.

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12:05

Лижэнь сыграл пешкой на е3! Немного неожиданно. Не самый очевидный вариант.

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12:04

Непомнящий отзеркалил ход пешкой — поставил свою на d5.

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12:02

Китайский гроссмейстер зеркально развил коня.

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12:01

Непомнящий ответил конем на f6.

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12:00

Лижэнь начал с хода d2-d4.

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11:45

Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию 12-ю партию матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, который играет белыми.

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