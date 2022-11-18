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Спорт

Битва за полуфинал: Рублев против Циципаса на Итоговом турнире. LIVE

Теннис. Итоговый турнир. Красная группа. 3-й тур. Циципас — Рублев. ОНЛАЙН

В матче третьего тура Итогового турнира АТР за выход в плей-офф из Красной группы друг с другом сражаются грек российского происхождения Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:06

15:0. Очень хороший выход к сетке грека, мощно разводит он Андрея и мяч по корту.

00:04

И снова берет свою подачу Андрей, пока вторая партия выглядит достаточно равной: теннисисты берут свои подачи. 3:2.

00:03

40:15. Эйс.

00:03

30:15. Вытягивает Циципас Рублева к сетке и обводит его.

00:02

30:0. Отличная подача Андрея, и снова срыв приема.

00:02

15:0. Грубый срыв приема — мяч летит в небо Милана.

00:01

Эйсом завершает гейм на своей подаче греческий теннисист. 2:2 во втором сете.

00:01

40:0. И снова ошибка у Рублева — слишком сильный удар, мяч летит в аут.

00:00

30:0. Прием в аут после отличной подачи.

00:00

15:0. Очередная невынужденная ошибка у Андрея.

23:57

На невынужденной ошибке Стефаноса Рублев забирает гейм на своей подаче. 2:1 во втором сете.

23:57

40:15. А вот тут весьма неплохо на приеме играет Циципас.

23:56

40:0. Больше ошибается сейчас Циципас, в сетку мяч отправляет.

23:56

30:0. Нет приема у Циципаса.

23:55

15:0. Хорошо забегает под право Рублев.

23:55

Отличной подачей завершает гейм на своей подаче Циципас. 1:1 во втором сете.

23:54

40:30. Хорошая подача, буквально выбивает Циципас соперника с корта.

23:54

30:30. Подача помогает.

23:53

15:30. С форхенда играет Циципас, и ошибается Рублев — мяч в сетку.

23:53

0:30. Ошибается Циципас, как-то просто не попадает по мячу.

23:52

0:15. Обводит Рублев соперника, четко мяч в линию летит.

23:50

Все-таки вытаскивает гейм на своей подаче Андрей! Это было сложно, но все же выигрывает подачу Рублев. 1:0 во втором сете.

23:50

Больше. Нет приема у Циципаса — сетка.

23:50

40:40. Хоть какие-никакие, но розыгрыши в основном остаются за греком.

23:49

40:30. Отличная игра у сетки от Рублева.

23:49

30:30. А вот это было агрессивно — с забеганием под форхенд играет Рублев, и срывает удар Циципас в коридор.

23:48

15:30. Хорошая подача проходит.

23:48

0:30. Вообще не ошибается Циципас, а вот Рублев срывает удар в сетку.

23:47

0:15. Длинный розыгрыш остается за греком. Будто бы подвижности не хватает Андрею.

23:47

Второй сет начинается с подачи Рублева.

23:44

По длине не попадает в корт Рублев, и Циципас берет гейм под ноль снова. 6:3 — греческий теннисист забирает первую партию.

23:44

40:0. Циципас на своей подаче практически безупречен.

23:43

30:0. Срыв приема второй подачи.

23:43

15:0. Ошибается Рублев с хафкорта — в сетку бьет.

23:42

Ух, гейм под ноль — быстро, мощно! Рублев выигрывает свою подачу, 5:3, Циципас идет подавать на сет.

23:42

40:0. И еще одна отличная подача.

23:42

30:0. Подача помогает.

23:41

15:0. Срывает прием Циципас.

23:39

И снова гейм под ноль берет Циципас — 5:2 в первом сете.

23:39

40:0. Эйс.

23:38

30:0. Циципас шикарен на своей подаче.

23:38

15:0. Шикарная подача.

23:37

И еще один эйс, Рублев свою подачу на этот раз берет. 4:2 в первом сете.

23:37

40:15. Эйс.

23:37

30:15. Выигрывает Рублев розыгрыш ударом в угол.

23:37

15:15. Подача помогает.

23:36

0:15. Очень отчаянный розыгрыш, все тащит Рублев при игре Циципаса у сетки, но в итоге смазывает удар в сетку.

23:34

Хорошо выходит к сетке Циципас и уверенно играет. Свою подачу он берет под ноль, счет в первом сете — 4:1.

23:33

40:0. Циципас абсолютно спокоен.

23:33

30:0. Шикарная подача.

23:32

15:0. Все идет не так у Рублева — срывает он удар в сетку и бьет ракеткой о корт. А это только первый сет идет.

23:31

Очень шикарно играет Циципас, выходит ближе к сетке и забивает мощно. Первый брейк в матче сделан, Стефанос ведет со счетом 3:1.

23:31

Меньше. Ошибается Рублев, мяч летит в коридор.

23:30

Ровно. Отыгрывает Рублев. Забегает под форхенд, а после мощно, косо пробивает.

23:29

Меньше. Первый брейк-поинт в этом матче, а Рублев начинает психовать.

23:29

Ровно. Вынуждает Циицпас своего соперника ошибиться.

23:29

Больше. Вот в левый квадрат шикарно подает Рублев.

23:28

Ровно. И снова ошибается Андрей, мяч летит в аут.

23:28

Больше. Выходит Рублев к сетке и мощным ударом пробивает в корт.

23:27

Ровно. Третий раз уже.

23:27

Больше. Помогает подача.

23:26

Ровно. Двойная ошибка.

23:26

Больше. Нет приема.

23:25

40:40. Мощно виннером навылет играет Стефанос.

23:25

40:30. Не справляется с греческим приемом Андрей.

23:24

40:15. Двойная ошибка от Андрея.

23:24

40:0. Циципас принимает в аут.

23:24

30:0. И снова отличная подача.

23:23

15:0. Прием срывает Циципас.

23:21

Берет Циципас второй гейм на своей подаче. 2:1 в первом сете.

23:20

40:15. Ошибается Рублев на приеме.

23:20

30:15. Снова мощная подача проходит.

23:19

15:15. Выходит к сетке Циципас, и Рублев с задней линии отвечает ему прекрасным ударом.

23:19

15:0. Рублев бьет под заднюю линию и не попадает в корт.

23:18

Циципас не справляется с приемом, и Рублев сравнивает счет в первом сете — 1:1.

23:17

40:30. Очень хорошая подача.

23:17

30:30. Снова хорошо принимает грек.

23:16

30:15. Завязывается длительный розыгрыш, и заставляет Рублев соперника ошибиться.

23:15

15:15. Хорошо принимает Циципас и снова идет к сетке.

23:15

15:0. Хорошая подача Рублева.

23:14

Прекрасно играет у сетки Циципас. Первый гейм он берет — 1:0 в первом сете.

23:13

40:15. Глубоко принимает Андрей и не попадает в корт.

23:13

30:15. Срыв приема в сетку.

23:13

15:15. Шикарный прием.

23:12

15:0. Шикарно обвел по диагонали соперника Стефанос.

23:11

Матч стартовал, поехали! Принимает Андрей.

23:06

Начинают разминку теннисисты. Матч начнется с подачи Циципаса.

23:03

Появляются теннисисты на корте.

23:00

Пока начало у нас на пять минут сдвинуто.

22:55

Между собой теннисисты играли десять раз, и Циципас обходит Рублева по количеству побед — шесть против четырех.

22:50

Матч начнется ориентировочно в 23.00 по московскому времени, однако стоит помнить, что время начало в теннисе — почти всегда весьма расплывчатое.

22:45

В матче третьего тура Красной группы Итогового турнира АТР грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев сражаются за путевку в полуфинал, куда пробьется победитель поединка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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