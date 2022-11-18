Битва за полуфинал: Рублев против Циципаса на Итоговом турнире. LIVE

И снова берет свою подачу Андрей, пока вторая партия выглядит достаточно равной: теннисисты берут свои подачи. 3:2.
Все-таки вытаскивает гейм на своей подаче Андрей! Это было сложно, но все же выигрывает подачу Рублев. 1:0 во втором сете.
30:30. А вот это было агрессивно — с забеганием под форхенд играет Рублев, и срывает удар Циципас в коридор.
По длине не попадает в корт Рублев, и Циципас берет гейм под ноль снова. 6:3 — греческий теннисист забирает первую партию.
Ух, гейм под ноль — быстро, мощно! Рублев выигрывает свою подачу, 5:3, Циципас идет подавать на сет.
0:15. Очень отчаянный розыгрыш, все тащит Рублев при игре Циципаса у сетки, но в итоге смазывает удар в сетку.
Хорошо выходит к сетке Циципас и уверенно играет. Свою подачу он берет под ноль, счет в первом сете — 4:1.
15:0. Все идет не так у Рублева — срывает он удар в сетку и бьет ракеткой о корт. А это только первый сет идет.
Очень шикарно играет Циципас, выходит ближе к сетке и забивает мощно. Первый брейк в матче сделан, Стефанос ведет со счетом 3:1.
Между собой теннисисты играли десять раз, и Циципас обходит Рублева по количеству побед — шесть против четырех.
Матч начнется ориентировочно в 23.00 по московскому времени, однако стоит помнить, что время начало в теннисе — почти всегда весьма расплывчатое.