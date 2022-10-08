Медведев сражается за финал с живой легендой тенниса Джоковичем. LIVE

Джокович вышел к сетке и пробил укороченным, а Медведев не успел догнать! Серб взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 3:2.
Медведев сыграл укороченным, и Джокович впервые в матче даже не стал бежать — понял, что это абсолютно бесполезно. 40:15!
Джокович второй раз подряд красиво обманул Медведева, пробив в один угол, когда россиянин мчался в другой. Так серб взял свою подачу и повел во втором сете 2:1!
Джокович замучал Медведева сильнейшими ударами в разные уголки корта, и в итоге россиянин отбил в сетку. 40:30.
Красотища! Медведев в прыжке пробил по летящему мячу и попал точно по боковой линии! Россиянин взял свою подачу и сравнял счет во втором сете — 1:1.
Даниил здорово сыграл укороченным! Новак с трудом догнал и отбил как попало — в аут. Ровно! Россиянин отыграл брейк-поинт.
Медведев вышел к сетке, но Джокович так сильно послал мяч на него, что россиянин не успел сориентироваться и отбил в сетку. 0:15.
Джокович мощно атаковал в угол, и Медведев с трудом отбил — аут. Серб забрал свою подачу и повел во втором сете 1:0. С трибун кричат «Даниил, давай! Даня, вперед!».
40:30! Джокович атаковал в другую сторону от Медведева, но тот успел догнать и отправил мяч за спину сопернику.
Джокович сыграл укороченным, Медведев догнал и отбил прямо перед собой. Сербу не составила труда забросил мяч ему за спину. Даниил успел ответить, но уже в суматохе — и отправил мяч в аут. 40:15.
Медведев атаковал в два разных угла по очереди, и Джокович кое-как отбил в сетку! Так россиянин взял первый сет в матче.
Джокович сделал эйс и забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 5:4 — впереди все еще Медведев.
Новак и Даниил устроили жаркую перестрелку у сетки, но победителем все-таки вышел серб, который сумел забросил мяч за спину сопернику и попасть точно по боковой линии! 40:30.
30:30! Медведев пробил в противоход сопернику и попал точно в угол. Джокович ничего не мог поделать.
40:15! Медведев мощнейшим образом пробил в угол корта, Джокович кое-как отразил «свечой», а потом россиянин что есть силы вколотил мяч в корт.
Соперники очень долго обменивались ударами, а затем Медведев так мощно пробил в угол корта, что Джокович сумел отразить только в аут! Россиянин сделал уже второй брейк и повел в первом сете со счетом 4:3!
Джокович красиво сыграл укороченным! Медведев едва успел догнать и перекинуть, но серб был тут как тут и забросил мяч ему за спину. 30:30!
А вот теперь Рублев здорово сыграл у сетки и вынудил Джоковича отбить в эту самую сетку! 15:15.
Вау! Медведев долго атаковал в один угол, однако затем резко сменил направление, да еще и попал точно по боковой линии! Никаких шансов для Джоковича. 30:40!
15:40! Соперники долго обменивались ударами, и Медведев в простой ситуации попал в сетку. Брейк-поинт у Джоковича!
Красота! Медведев вышел к сетке и отбил несколько атак Джоковича с близкого расстояния, а потом без шансов вколотил мяч ему за спину. 15:15.
Вот это да! Медведев героически вытащил мяч из самого угла корта, а Джокович вышел к сетке и должен был расстреливать корт, однако попал в сетку с метра! 0:40. Брейк-поинт у Медведева.
0:30! Джокович сыграл укороченным, и Медведев кое-как догнал мяч у сетки. Тогда серб забросил мяч ему за спину, но и тут россиянин успел отбить. В итоге сам Ноле ошибся по длине, отправив мяч в аут.
Медведев все-таки взял гейм на своей подаче, хотя чуть не упустил все преимущество. Счет в первом сете стал равным — 2:2.
Джокович хитро сыграл укороченным, но Медведев успел догнать мяч у сетки и ответить. Тогда серб решил перекинуть его, но перестарался и отправил мяч в аут. 30:0.
Медведев уверенно начал на своей подаче: после короткой перестрелки вынудил Джоковича попасть в аут. 15:0.
30:15! Медведев попал по задней линии, причем мяч задел ее на какие-то миллиметры. Понадобился даже просмотр видеоповтора, чтобы в этом убедиться.
Джокович выбежал к сетке и сыграл укороченным, а мяч еще и задел трос и крайне удачно для серба приземлился на чужой половине корта, мелко задробив. Джокович извинился жестом за свое везение. 30:0.
Медведев неплохо подал, а потом заставил именитого соперника побегать по разным углам корта и отбить мяч в сетку. 15:0.
Джокович пока превосходит Медведева по личным встречам — 6-4. В этом сезоне соперники впервые сыграют между собой. В прошлом голу Медведев одержал яркую победу в финале US Open, а Джокович одолел его в финалах Australian Open и «Мастерса» в Париже.
В случае выхода в финал Медведев встретится там с греком Стефаносом Циципасом, который обыграл сегодня россиянина Андрея Рублева.