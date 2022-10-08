Битва за финал: Рублев сражается с Циципасом. LIVE

Рублев героически оборонялся, вытаскивая мяч из разных углов корта, у сетки и на задней линии, но все-таки проиграл этот розыгрыш Циципасу, который загнал его в угол и пробил в другую сторону корта. 40:30!
Рублев принял подачу Циципаса так шикарно, что попал в самый угол корта. Грек даже не попытался побежать в ту сторону. 0:15.
Вау! Рублев шикарно пробил в противоположный угол от Циципаса, тот даже не дернулся. Россиянин взял свою подачу и повел в первом сете со счетом 4:2.
40:15. Рублев дал слабину и позволил Циципасу очень мощно атаковать себя, после чего отбил в сетку.
Огонь! Циципас неожиданно сыграл укороченным, но Рублев героически догнал мяч и перекинул соперника у сетки! 40:0.
Рублев замучал Циципаса ударами по разным углам, а потом мощнейшим образом пробил по боковой линии — без шансов для соперника. Это было красиво. 30:30!
Циципас шикарной подачей забрал этот гейм и сократил отставание от Рублева — теперь счет 2:3 в первом сете.
30:15. Соперники очень долго обменивались ударами, и в итоге Рублев ошибся — отправил мяч в аут, хотя пытался попасть в угол корта.
Рублев отлично подал, и Циципас принял в аут! Благодаря этому россиянин взял очередной гейм и повел в первом сете 3:1.
Рублев плохо стартовал на своей подаче — Циципас легко принял, а потом россиянин отбил в аут. 0:15.
Ох, какой же шикарный удар удался Циципасу точно по задней линии! Без шансов для Рублева. Грек взял свою подачу и сократил отставание в первом сете — теперь счет 2:1 в пользу Рублева.
Ровно! Циципас здорово пробил в уголок корта, Рублев с трудом достал и сумел отбить только в аут.
Больше у Рублева! Брейк-поинт. Россиянин легко принял подачу Циципаса и загонял его по корту такими мощными ударами, что в итоге грек отправил мяч в аут.
30:15! Соперники долго перестреливались, и первым не выдержал Циципас — послал мяч далеко за заднюю линию.
Рублев взял свою подачу и повел в первом сете 2:0! Россиянин выдал сильную подачу, и Циципас отразил в аут.
Больше у Рублева! Россиянин очень мощно пробил в угол корта, и Циципас сумел парировать только в сетку.
Ровно! Циципас вновь попытался принять навылет и попасть точно по боковой линии, но отправил мяч в сетку.
Циципас здорово принял подачу Рублева, попав точно по боковой линии! Россиянин с трудом отбил в аут. 30:40 — брейк-поинт у грека!
После короткой перестрелки Рублев вынудил Циципаса отбить в сетку и сделал брейк в первом же гейме! 1:0 в первом сете в пользу россиянина.
Рублев сравнял счет! Он начал принимать подачу Циципаса и хлестко бить по углам корта — 30:30.
Грек быстро вышел вперед — сначала отлично подал, так что Рублев не принял, а затем грамотно вышел к сетке и отправил мяч в корт резаным ударом. 30:0.
У Рублева и Циципаса ничья по личным встречам — 5-5. В 2022 году соперники встречались один раз — в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде на грунте. Победу тогда одержал Циципас.