Путь к русскому полуфиналу: Хачанов играет с Джоковичем в Астане. LIVE

В четвертьфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Карен Хачанов встречается с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В случае успеха Хачанов в следующей стадии может сыграть с соотечественником Даниилом Медведевым, которому, в свою очередь, предстоит борьба в четвертьфинале против испанца Роберто Баутисты-Агута. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мачта Хачанова и Джоковича.
Трансляция
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14:50
Начало матча запланировано на 15:00 мск.
14:45
Добрый день, уважаемые читатели! В четвертьфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Карен Хачанов играет с экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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