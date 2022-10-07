Спорт

Путь к русскому полуфиналу: Хачанов играет с Джоковичем в Астане. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Астане, Казахстан. Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия). ОНЛАЙН

В четвертьфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Карен Хачанов встречается с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В случае успеха Хачанов в следующей стадии может сыграть с соотечественником Даниилом Медведевым, которому, в свою очередь, предстоит борьба в четвертьфинале против испанца Роберто Баутисты-Агута. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мачта Хачанова и Джоковича.
Трансляция
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14:50

Начало матча запланировано на 15:00 мск.

14:45

Добрый день, уважаемые читатели! В четвертьфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Карен Хачанов играет с экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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