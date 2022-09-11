Спасти честь после проваленного взвешивания и потасовки: Чимаев бьется с Холландом. LIVE

На «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 279. Скандально известный чеченец Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, сражается с Кевином Холландом в со-главном поединке вечера. Чимаев должен был биться в главном бою с Нэйтом Диазом, однако провалил взвешивание. Теперь с Диазом сойдется Тони Фергюсон. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.