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Спасти честь после проваленного взвешивания и потасовки: Чимаев бьется с Холландом. LIVE

UFC 279. Чимаев — Холланд, Диаз — Фергюсон. ОНЛАЙН

На «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 279. Скандально известный чеченец Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, сражается с Кевином Холландом в со-главном поединке вечера. Чимаев должен был биться в главном бою с Нэйтом Диазом, однако провалил взвешивание. Теперь с Диазом сойдется Тони Фергюсон. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
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05:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Сейчас стартует основной кард UFC 279, в рамках которого Хамзат Чимаев сразится с Кевином Холландом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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