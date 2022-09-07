Американец оказался сильнее россиянина: Рублев в трех сетах сгорел Тиафо и покинул US Open

Не стал затягивать Тиафо с победой! 7:6, 7:6, 6:4 — с таким счетом американец побеждает российского теннисиста и выходит в полуфинал.
30:15, может позволить себе американец чуть-чуть побаловаться при таком комфортном преимуществе.
ПЕРВЫЙ БРЕЙК ДЕЛАЕТ ТИАФО! 3:4! Дела у Рублева и так были далеко не лучшими, а теперь все усложнилось для него максимально. Будем откровенны — спасет Андрея сегодня только чудо.
30:15, тут такие подачи Тиафо исполняет, что сдвинуться с линии Рублеву практически невозможно.
40:0, вяло публика реагирует на эйсы Рублева, что не мудрено, конечно, в Нью-Йорке, где россиянин играет с американцем.
30:15, старается Рублев разнообразить свою игру, но пока лишь с периодическим успехом у него получается.
17 из 19 сетов на стадиях четвертьфиналов турниров «Большого шлема» проиграл Рублев с учетом сегодняшних. Ужасная статистика.
0:3, великолепно с полулета Френсис перекидывает мяч, после чего Рублеву не остается ничего, как пробить в аут.
4:4, даже шанса на брейк оппоненты не оставляют друг другу. Очень плотно и здорово играют на своей подаче оба. Пока.
3:3, держится по счету Андрей, что внушает осторожный оптимизм. Еще бы прибавить ему в реализации.
40:0, шикарно подает Андрей сегодня, надо постараться сохранить это до конца (верим, что победного) игры.
15:0, справа по линии хлестким кистевым ударом по мячу Тиафо набрал первое очко в четвертом гейме.