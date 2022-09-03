Прервал серию поражений: Копылов добил Ди Кирико на UFC Fight Night

Тай Туйваса сражался отчаянно, шел вперед до последнего, принял огромное количество ударов, но Сириль Ган был определенно сильнее. Досрочная победа!
Третий раунд. Сразу же ногами начинают работать бойцы — фронт-киками обмениваются они. Ган продолжает «жалить», разбивая лицо Таю. Осторожный лоу-кик по внешней стороне от Гана, и тут же фронт-кик ответный. Очень плотно работают бойцы, в область печени залетает удар у Гана. Нестандартным джебом работает француз. Туйваса бежит и спотыкается в одном моменте, но возвращается тут же. Начали обмениваться серьезными ударами, попадает Ган в голову хай-киком, но Тай выбросил в ответ сумасшедший удар справа. Все лицо уже разбито у Тая, злится он. Все видит Ган, все попытки акцентированных ударов он блокирует. Туйваса идет вперед, но уже не выбрасывая удары, экономя силы. Ган пробивает раз за разом соперника — колоссальное количество ударов выбрасывает Сириль. И попадает ган удачно в голову, бросается добивать, и все!
Второй раунд. Лоу-кик от Туйвасы сразу же, Тай неплохо идет вперед, но при этом не решается бить сразу. Несколько джебов у Гана не достигли цели. Фронт-кик тоже пробует Сириль, а после Туйваса зацепил неплохо соперника. Ган пробивает жестко в живот. Пока все очень аккуратно, удерживает соперника на необходимой дистанции Ган, к нему очень сложно подобраться. Очень осторожничают бойцы, передвигаются по октагону. Пытается Тай подобраться к Гану, но не очень удается. Попытка запереть Гана у сетки ни к чему не привела, а лицо у Тая уже разбито. И мощно попал Туйваса, бросается он добивать соперника, но сразу это не удается. Сириль отступает и пропускает еще один удар, правда, тут же бросается Ган вперед и тоже попадает! Раскрылись бойцы во втором отрезке, «рубилово» на средней дистанции идет, разбиты лица у обоих. Бросается вперед Тай, хай-кик от Гана, но соперник все выдерживает. Ух!
Первый раунд. Центр занимает Туйваса, Ган активно перемещается, бьет лоу-кики. Ган выбрасывает первый джеб, хорошая скорость у него. Было опасно, плотный лоу-кик справа залетел у Туйвасы. По корпусу хорошо достал Сирил в область печени. Туйваса неплохо работает ногой, но пока оба бойца не особо тратят силы. Дважды правой рукой работает Ган, все очень аккуратно и выверенно. Спокойно по октагону передвигаются бойцы, осторожный лоу-кик провел Ган. Туйваса подобрался поближе, но пока у него не удалось зацепить акцентированным приемом. Много финтов правой ногой показывает Ган — он лучше двигается, контролируют дистанцию. Туйваса пошел вперед, как-то даже немного бесшабашно. Ган выбрасывает лоу-кики, Тай старается атаки перехватывать.
Третий раунд. Веттори пытается идти вперед, но быстро получает в живот. Практически все удары заходят у Уиттакера. Не удается у Веттори доносить свои удары, но хай-кик достаточно опасный у него — правда, все видит Роберт. Левый прямой попал у итальянца, а у самого уже лицо рассечено. Правым прямым достается соперника Уиттакер, переходит к более агрессивным действиям Роберт, коленом в голову работает он. Веттори пытается работать ногами и руками, но очевидно слишком он уступает Уиттакеру. Еще одна атака с наскока проходит у Роберта. Рванул вперед итальянец, попытался зажать Роберта у сетки, но совсем ненадолго это получилось. Все отражает Уиттакер, прекрасно он читает соперника, и Роберт проводит тейк-даун. Но быстро все вновь возвращается в стойку. Ногами под конец работает Уиттакер.
Второй раунд. Сначала по бедру сразу, потом по животу добавляет Роберт. Уиттакер активно включает ногой, хай-кик выбросил, но поехала опорная нога. Двойка мимо цели у итальянца, и в клинч уходят бойцы. Но несколько секунд это длится, снова борьба в стойке. Пытается бить с дистанции Роберт, хороший фронт-кик, и отличный правый прямой проходит. Пытается итальянец работать первым номером, но не особо у него это получается. Очень хороший удар ногой в голову у Уиттакера проходит, Веттори пытается отвечать ногами. Кажется, что Роберт полностью ситуацию контролирует. Веттори начинает действовать медленнее, и все попытки атаковать соперника видит австралиец. Итальянец сейчас буквально по воздуху удары выбрасывает, а Уиттакер работает быстрее. Веттори практически не идет вперед, очень хорошо работает ногами Уиттакер. Полностью забирает он второй раунд.
Первый раунд. Уиттакер начал с аккуратного джеба. Веттори работает в правосторонней стойке. Ноги подключают бойцы, двигаясь по клетке быстро. Веттори теснит соперника к сетке, а попадает Уиттакер хорошим ударом. В стойке продолжают работать спортсмены. Апперкот у Роберта не получается, хай-кик наносит Веттори, но в блок приходится удар, все видел его соперник. Очень аккуратно левой рукой подрабатывает Уиттакер. Много обманных движений с обеих сторон, пытаются перехитрить. Джебом достал соперника Веттори, но австралиец бьет больше. Пытается зайти в борьбу Веттори, несколько секунд статичной позиции у сетки, не удалось итальянцу бросить соперника. Уиттакер старается выиграть эпизод за пизодами, обмениваются джебами соперники. Из центра больше работает Веттори. Колено по корпусу зашло под конец у итальянца.
Вот так незаметно добрались мы до со-главного боя турнира в Париже. Роберт Уиттакер и Марвин Веттори появятся в октагоне.
Буквально выстоял третий раунд Имавов, и сразу после боя обнимаются бойцы, благодаря друг друга за бой. Это было хорошо!
Третий раунд. Бакли вновь сразу идет вперед, будто не его потрепали в прошлом раунде. Хорошо попадает с правой Имавов, Бакли отвечает двойкой, но мимо цели. Неплохой прием от француза, и отдает американец спину. Стягивает Имавов соперника на настил. Помогает немного сетка Бакли, чтобы подняться, и продел он руку под рукой, что помогло сразу выйти на дистанцию. Неплохо правой рукой достает Бакли, двойкой отвечает Имавов. Бакли дерется на морально волевых, но дерется. Имавов подустал, и это видно. Немного успокоились оба бойца. Бакли идет вперед, подключая руки. Апперкот, серия из акцентированных ударов. Но Француз вновь ненадолго прижимает к сетке, но колено не заходит. Бакли промахивается боковым ударом, и снова у сетки Нассурдин зажимает соперника. Быстро вновь все возвращается в стойку, Бакли подключает колено. Американец забирает соперника в клинч, но борьбы не получается. Идет вперед Бакли на последних секундах, мощно он пробивает, но этого ему не хватает.
Второй раунд. Начинают передвигаться по клетке соперники. Бакли очень активен, пытается ногами достать соперника. Попадает Имавов, очень опасный кросс, достал он уходящего американца. Бакли показывает, что был тычок в глаз, и пауза возникает в бою. Пытается рефери успокоить Имавова. Но недолго была пауза, продолжился бой. Хай-кик от Бакли весьма неплохой был. На противоходе левым хай-киком пытался он атаковать. Очень нервный поединок. Бакли попал, пытался правым боком зацепить, но следом Имавов достает правым боковым. Держится француз на дистанции, правый прямой у него зашел. Тейк-даун у него очень легко получается провести, зажимает он соперника у сетки, контролирует обе ноги. Подключает Имавов руки, и близок к тому, чтобы затянуть удушающий захват. Терпит Бакли, вцепившись в правую руку соперника. Пытается защищаться американец, но пока не особо удачно. Имавов давит соперника, а Бакли держится и ждет, когда закончится раунд. Рассечение у американца. Пытается спастись Бакли, и это у него получается.
Первый раунд. Бакли начинает работать очень быстро, активно. Хай-кик выбрасывает он, Имавов отзащищался. Бакли очень активно пошел вперед, но потом отпустил, начав работать вторым номером. Поддавливает соперника Имавов. Промахивается ногой Бакли, контролирует дистанцию его соперник. Бакли зажимает Имавова у сетки, но вот перевода не случилось. Завелся француз не на шутку, хочет он вырубить своего соперника. Апперкот снизу не получается у Баркли, Имавов при этом продолжает наступать. Лоу-кик с прихватом ноги проходит у Имавова, зажимает он соперника у сетки. Колени и локти он подключает, но достаточно быстро все возвращается в стойку. Левой рукой попадает Имавов, попадание от Бакли было вскользь. Бакли пытается прижать соперника к сетке, но Имавов быстро меняет их местами. Бакли бросается вперед, заходит Имавов в контроль, но не хватает ему времени, чтобы закончить все в первом раунде.
Третий раунд. Ногами начинает работать Роман, набрасывает руками тоже, но и справа попадает итальянец. Пытается запутать соперника Копылов, левый прямой у него попадает в голову. Защищается Кирико. Мидл-кик в область печени, а следом наносит несколько акцентированный ударов Роман и отправляет соперника в нокаут! Есть!
Второй раунд. Бежит сразу же вперед Кирико. Пытается он рисковать. Джебом работает Роман, неплохая реакция у него, выбрасывает он удар и сразу отходит. Попал итальянец с правой руки, и колено заодно подключается. Двойка от Романа следует и еще один, подбирается ближе итальянец, вновь захватывает под одну ногу, но снова нет перевода. Пропускает Роман неприятный удар, но и сам достает соперника. Но поддавливает Кирико, идет вперед. Зажимает он Романа у сетки, и начинает россиянин работать коленом. Контроль идет у итальянца. Разрывается дистанция, попытался зацепить боковым, но не удалось у итальянца. По корпусу больше работает Копылов. Хорошее колено было у Романа, и поскальзывается Кирико. Следом хороший был удар в печень, а вот итальянец идет следом и хорошо попадет коленом в голову. Двойка в блок от Копылова, идет вперед итальянец, но мимо.
Первый раунд. Кирико начинает пробовать оборону россиянина, но начинает Копылов захватывать пространство, прямой левый прилетает прямо в цель. Аккуратный лоу-кик от Романа проходит, но пока нет атаки. Неплохие выпады от Романа, на лоу-кик итальянец отвечает двойкой. Теснить соперника к сетке Копылов практически без ударов. Не работает Кирико лоу-киками. И очень аккуратно ведут себя бойцы, пытается итальянец перехватить инициативу. Обменялись лоу-киками, и поскальзывается в неудобный момент итальянец. Попытался пройти под правую ногу Кирико, но неудачно. Темп у боя невысокий, тройку выбрасывает Роман, левый по корпусу. Дергает Копылов соперника. Молниеносные атаки у Романа с дальней дистанции, разбито лицо у итальянца. Колено прихватывает Кирико, но бросить Романа не удалось, и этим же коленом работает Роман.
Третий раунд. Гомис начинает как-то странно беспорядочно лупить, не попадая, правда, следом исправляется. Плотно попадает справа и Эрренс. С разворота по касательной ногой работает Гомис. В стойке работают бойцы, вновь контроль работает у Гомиса, зажимает он соперника у сетки, иногда подключая колени. И есть тейк-даун, отдает шею Гомис. Продолжает он при этом удерживать, контролирует корпус Эрренса. Хорошо все у Гомиса с контролем, а Эрренс рискует, правда, не особо удачно. Пробивать снизу он начинает, но Гомис все равно по этому аспекту превосходит соперника. И делает треугольник Эрренс, захватив голову в очень плотный замок, вытягивает Эрренс, но выскальзывает Гомис. Пытался до последнего Эрренс, и совсем немного ему не хватило, чтобы вырвать победу.
Второй раунд. Опять клинч, берет в замок Гомис, но при этом бросить соперника у него не удалось. Эрренс подбирается на ближнюю дистанцию, подключает он колено. А Гомис выбрасывает ноги, правда, удары не всегда попадает. А потом резко попадает Эрренс, и начинает вести Гомиса! Правда, достаточно быстро он приходит в себя, отправляя соперника на канвас, вновь удерживая контроль. Достаточно долго удерживает Гомис Эрренса,а тот работает в защите. Эрренс с большим трудом встает, 1:45 был контроль. Гомис старается работать разнообразно, но много рискует. Хай-кик у Эрренса мимо. Правый кросс по корпусу тоже мимо цели. И ох, Эрренс бросает через голову соперника, но Гомис продолжает атаковать в борьбе. Колено он подключает, работая по бедру. И шикарнейший захват от Гомис, но никаких дивидендов из контроля он не успел извлечь.
Первый раунд. Эрренс сразу идет вперед, но и Гомис наносит удар. Не торопятся бойцы сразу бросаться в атаку. Эрренс начинает наносить плотные удары по корпусу, присматривается он к сопернику. Хай-кик наносит Эрренс и делает верхушку. Гомис отвечает — что-то в блок, что-то по воздуху. Верхушка от Эрренса по селезенке, и очень много ногами работают оба бойца. По бедру не достает Эрренс. Гомис выбрасывает лоу-кик. Прихватил Гомис оппонента, шикарный бросок следует через грудь. Боковой контроль идет от Гомиса, но один удар все же доносит Эрренс. К сетке двигает своего соперника Гомис. Некоторое время был контроль, а потом Эрренс включает локти, но при этом по ударам ведет Гомис. Выбраться из борьбы пока не может Эрренс, но все же поднимается он. Зажимает Гомис соперника у сетки, и только за несколько секунд до конца в стойку они возвращаются.
Вуд! Вполне ожидаемое решение судей, все же Натаниэль смотрелся несколько получше своего соперника.
Третий раунд. С наскока пытается проводит атаки Вуд, клинч происходит. Проходят с обеих сторон плотные удары по корпусу, проходит размен на коротке. Старается все время поддавливать Вуд. Подсечка хорошая у него, снова его соперник оказывается на канвасе. Забирает спину Жордена, но он достаточно быстро поднимается. Вновь борьба начинается у сетки, локтями начинает работать Вуд, зажимая соперника. Но происходит разрыв дистанции. Но достаточно быстро вновь попадается Жорден на подсечку, но раз за разом он поднимается. Кажется, что ему уже гораздо тяжелее двигаться, чем Вуду. Но хороший правый апперкот у него. И не проходит очередная подсечка у Вуда, а Жорден неплохо подключает локоть. Идет борьба в стойке. Колено подключает Вуд. Правый прямой заходит у него. Бежит канадец вперед, выбрасывает джеб. Вуд в последней атаке зажимает соперника и делает тейк-даун.
Второй раунд. Ожесточенно начинается второй отрезок, много ожесточенных попаданий. Бьет много Жорден, но точных мало. Допускает он ошибку, вновь оказывается на спине, но достаточно быстро и легко выходят он из-под контроля Вуда. Левый блок от Жордена, перекрываясь, подходит он к нему, правый прямой выбрасывает Вуд. Фронт-кики в живот проходят, но с прицелом у Вуда чуть получше. Оба много пропускают, но Вуд вновь опрокидывает соперника на канвас. Удерживает его Вуд, а Жорден не наносит ударов снизу. Даже рефери говорит бойцам, использовать позицию, но в скором времени выводит он бойцов из этого положения. Вновь в стойке борьба, идет вперед Жорден, неплохо работает передней рукой он, серия ударов по корпусу проходит, но плотно по корпусу попадает Вуд. пытаются бойцы отвечать атакой на атаку. Точно попадает Вуд в челюсть, но устоял Жорден, следом сам проводит он неплохую серию, но не вкладывается он в удары. Отличная подсечка от Жордена, правда, контроля не получилось.
Первый раунд. Сразу же левый прямой выкидывает Жорден. Через сдвоенный джеб подобрался Вуд, но вынужден отступить. Размен на первых же секундах. Головами сталкиваются, Жорден подключает колено. Вуд зацепом опрокидывает соперника на канвас. Никуда не торопится британец, контролирует соперника. Жорден пытается вывести корпус из-под соперника. Удерживает соперника Вуд, берет в захват, но не рискует в партере. Жорден приближается к сетке и поднимается. Продолжается борьба у сетки, Вуд много сил потратил в борьбе. Жорден наносил хай-кик, Вуд вынужден теперь защищаться. Поймал кураж Жорден. Вуд попадает хорошо и пошел вперед, но дальше нет точных ударов. Не удалось у него сделать тейк-даун. Инициатива у Вуда, Жорден использует свои быстрые руки. Пытается Вуд заблокировать соперника у сетки.
Так, а ведь у нас замена произошла. Джон Макдесси и Насрат Хакпараст уже подрались в предварительном кадре. а в основной поднялись Нассурдин Имавов и Хоакин Бакли. Впрочем, бой, открывающий основной кард не изменился.
Основной кард турнира выглядит так: Сириль Ган — Тай Туйваса; Роберт Уиттакер — Марвин Веттори; Роман Копылов — Алессио Ди Кирико; Джон Макдесси — Насрат Хакпараст; Уильям Гомис — Ярно Эрренс; Чарльз Жорден — Натаниэль Вуд.