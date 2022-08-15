Покорить США: Касаткина бьется с американкой Анисимовой. LIVE

Аманда Анисимова в третий раз из трех за карьеру обыграла Дарью Касаткину, но сегодняшний матч вышел самым упорным. Хотя что толку для россиянки, которая после выигранного в Сан-Хосе титула уступила на обоих «Мастерсах» подряд в первом круге. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
По похожему сценарию прошли сеты. Вернее, одинаковой получилась концовка. Когда уже вроде шла равная игра без преимущества в виде выигранных чужих подач, Касаткина отдавала геймы на своей при счете 4:5. А на это уже нет возможности ответить.
Героически оборонялась Дарья, но Аманда не выпустила розыгрыш из рук. А вместе с ним и матч — 6:4!
Достаточно глубокая вторая подача Касаткиной, но Анисимова все равно пошла в атаку и выиграла розыгрыш — меньше, МАТЧ-ПОЙНТ!
Аманда давила, но трос сыграл против нее. Легкий мяч достался Касаткиной, та пошла в атаку, но не дожала у сетки и нарвалась на обводку — 40:40.
А вот тут Касаткина неудобно для соперницы пробила в центр, и та не попала по длине в ответ — 30:30.
Подавать вторую подачу против Анисимовой мягко — так себе затея. Но на этот раз американка не попала переводом в розыгрыше сама — 15:0.
Анисимова сразу же мощно атакует со второй подачи Касаткиной, но в итоге не попадает по длине в розыгрыше — 40:15.
Анисимова решила завершить розыгрыш, в котором соперницы обменивались диагональными бэкхендами с задней линии, укороченным. Мяч угодил в трос, но перевалился-таки на сторону россиянки — 40:15.
Атакует Анисимова переводом с форхенда по диагонали, рассчитывая на виннер в угол, но не попадает — 40:15.
Опять агрессирует Анисимова на приеме и в розыгрыше, но Касаткина все выдерживает, а Аманда в конце концов не попадает по длине — 15:0.
Просто блестяще играет Анисимова, заканчивая розыгрыш отменным укороченным слева — 2:0. И вот американка во второй партии уже повела с брейком.
Анисимова опять классно давила, Касаткина сама прекрасно оборонялась, но в конечном счете все же не справилась — 40:30.
Теннис Анисимовой — это атака, Касаткина исключительно про оборону сегодня. Матч интересный, борьба идет в каждом гейме, но американка была чуть сильнее в первой партии.
Был равный розыгрыш, но в ответ на перевод Касаткиной с форхенда по линии, Анисимова шикарно пробила по диагонали с бэкхенда виннер — 6:4, вот так первый сет остается за американкой!
Очень острый прием американки, на что Касаткина не попала в корт в ответ, выгребая мяч снизу — 30:40, брейк-пойнт. Он же сет-пойнт.
Касаткина вышла подавать. Первая не прошла. В розыгрыше на втором мяче все решил перевод Анисимовой по диагонали в угол корта — 0:15.
Анисимова атаковала, но россиянка защищалась глубокими ударами, и Аманда в итоге ответила переводом в аут — 4:3. Касаткина делает обратный брейк и может сравнять счет своей подачей.
Атаковала Анисимова и попала в самую дальнюю линию, после чего вскоре забрала розыгрыш — 30:30.
Анисимова атаковала, но Касаткина смогла перевернуть розыгрыш, перешла в атаку сама и смогла сломить долгое сопротивление подающей — 0:30.
Не проходит первая подача у Анисимовой. Касаткина атакует со второй, американка пытается контратаковать, но не попадает в корт по длине — 0:15.
Нет первой подачи у Касаткиной. Но вторую так подала, что соперница не попала в корт в ответ — 15:0.
Анисимова оказалась в атаке после второй подачи Дарьи и забрала гейм — 3:1, теперь с брейком повела уже американка, взяв три гейма подряд.
Очень достойно оборонялась Анисимова, но Касаткина так и не выпустила нить розыгрыша из рук — ровно.
Опять агрессивный прием, к которому Касаткина не готова — меньше, брейк-пойнт у представительницы США.
В ответ на легко выигранный первый мяч Касаткиной на ее подаче, Анисимова следующий приняла на вылет — 15:15.
Анисимова снова атаковала, Касаткина попыталась перевернуть игру резаными ударами, но Аманда была готова, сама ответила слайсом, а затем забила форхенд на вылет — 40:30.
Анисимова была в атаке, но Касаткина везде добежала, затем выровняла игру хорошей свечкой, и Аманда вскоре пробила в сетку — 0:30.
Сразу же атаковала Аманда с приема, и удачно — 1:1. Обменялись теннисистки брейками в начале матча.
Двойная ошибка — 15:40, двойной брейк-пойнт у Анисимовой в ответ на брейк соперницы в первом гейме.
А теперь россиянке помогла хорошая первая подача, и уже с ее атаками ничего не смогла в итоге поделать Аманда — 15:30.
Анисимова решила остро принять косую подачу Дарьи и действительно попала в самую боковую линию — 0:15.
Затяжной обмен ударами, в котором Дарья смогла забрать инициативу и в итоге задавила соперницу, которая побегала и не вернула мяч в корт — 30:40, брейк-пойнт.
Девушки встречались друг с другом дважды, и в обоих случаях сильнее была Анисимова, которая ведет в противостоянии — 2-0. Оба матча состоялись в 2020 году. Сначала американка выиграла в 1/8 финала в Окленде — 6:2, 6:4. Затем победила в полуфинале турнира в Мельбурне — 6:2, 6:0. Но с тех пор, конечно, утекло много воды.
Имеющая русские корни американка Аманда Анисимова занимает 23-е место в рейтинге WTA, а вот проводящая отличный сезон и недавно выигравшая свой первый турнир в году Дарья Касаткина — десятая ракетка мира и первая ракетка России!