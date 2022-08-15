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Спорт

Покорить США: Касаткина бьется с американкой Анисимовой. LIVE

Теннис. WTA-1000. Цинциннати. 1-й круг. Касаткина (Россия) — Анисимова (США). ОНЛАЙН

Девятая ракетка мира Дарья Касаткина встречается с Амандой Анисимовой, которая занимает 22-е место в рейтинге WTA. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Автообновление
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21:05

Аманда Анисимова в третий раз из трех за карьеру обыграла Дарью Касаткину, но сегодняшний матч вышел самым упорным. Хотя что толку для россиянки, которая после выигранного в Сан-Хосе титула уступила на обоих «Мастерсах» подряд в первом круге. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

21:00

По похожему сценарию прошли сеты. Вернее, одинаковой получилась концовка. Когда уже вроде шла равная игра без преимущества в виде выигранных чужих подач, Касаткина отдавала геймы на своей при счете 4:5. А на это уже нет возможности ответить.

20:54

Героически оборонялась Дарья, но Аманда не выпустила розыгрыш из рук. А вместе с ним и матч — 6:4!

20:54

И нет первого мяча...

20:53

Достаточно глубокая вторая подача Касаткиной, но Анисимова все равно пошла в атаку и выиграла розыгрыш — меньше, МАТЧ-ПОЙНТ!

20:52

Аманда давила, но трос сыграл против нее. Легкий мяч достался Касаткиной, та пошла в атаку, но не дожала у сетки и нарвалась на обводку — 40:40.

20:52

Аут у Анисимовой в розыгрыше — 40:30.

20:51

А вот тут Касаткина неудобно для соперницы пробила в центр, и та не попала по длине в ответ — 30:30.

20:51

Анисимова классно все сделала после второй подачи россиянки — 15:30.

20:50

Двойная ошибка — 15:15.

20:49

Подавать вторую подачу против Анисимовой мягко — так себе затея. Но на этот раз американка не попала переводом в розыгрыше сама — 15:0.

20:48

В сетку все же попадает Касаткина в розыгрыше — 5:4.

20:47

Вторая подача и аут с бэкхенда по диагонали после острого приема россиянки — 40:30.

20:46

Аут по длине у Анисимовой в розыгрыше, перестаралась — 40:15.

20:46

Очень четко все сделала в атаке Аманда. Била в одну точку и в итоге добила — 40:0.

20:45

Аут в розыгрыше у Касаткиной — 40:15.

20:45

Хороша Анисимова. Забивает в угол в ответ на прием — 15:0.

20:44

И тут же отменная первая подача — 4:4.

20:44

Двойная ошибка — 40:30.

20:43

Анисимова сразу же мощно атакует со второй подачи Касаткиной, но в итоге не попадает по длине в розыгрыше — 40:15.

20:43

А вот тут Аманда была хороша. Виннер с форхенда — 30:15.

20:42

Выжимает Касаткина ошибку соперницы в розыгрыше — 30:0.

20:42

Отличная подача Дарьи — 15:0.

20:40

Аут у Касаткиной вторым ударом — 4:3.

20:39

Анисимова решила завершить розыгрыш, в котором соперницы обменивались диагональными бэкхендами с задней линии, укороченным. Мяч угодил в трос, но перевалился-таки на сторону россиянки — 40:15.

20:39

Аут у Анисимовой — 30:15.

20:38

Снова от сетки Аманда завершает розыгрыш. Тут еще и смэшем — 30:0.

20:3

Отличная подача Анисимовой. Дальше было дело техники — 15:0.

20:37

Принимала на вылет по линии Анисимова, но снова не попала — 3:3.

20:36

Атакует Анисимова переводом с форхенда по диагонали, рассчитывая на виннер в угол, но не попадает — 40:15.

20:36

Не укладывает в корт прием выбивающей из него подачи Анисимова — 30:15.

20:35

Отвратительная вторая подача россиянки становится легкой добычей соперницы — 15:15.

20:34

Опять агрессирует Анисимова на приеме и в розыгрыше, но Касаткина все выдерживает, а Аманда в конце концов не попадает по длине — 15:0.

20:32

Двойная ошибка — 3:2. Снова обратный брейк делает Дарья. Веселый матч.

20:32

Аут у Анисимовой после приема Касаткиной второй подачи — 15:40, двойной брейк-пойнт.

20:32

Мощная подача по центру и виннер форхендом в угол вторым ударом — 15:30.

20:31

Двойная ошибка — 0:30.

20:31

Хороший прием Касаткиной, и Анисимова попадает в сетку — 0:15.

20:30

Форхендом по длине ошибается Касаткина — 3:1. Снова американка впереди с брейком.

20:30

Неужели в самую заднюю линию попала Анисимова с форхенда? Да! 15:40 — двойной брейк-пойнт!

20:29

Мощная подача и аут по длине с приема — 15:30.

20:2

Анисимова агрессивно атакует вторую подачу и забивает вторым ударом — 0:30.

20:29

Аут у Касаткиной в первом розыгрыше на ее подаче — 0:15.

20:26

А вот ошибка Анисимовой под давлением — 2:1. Обратный брейк оформила Касаткина тут же!

20:26

Аут у Дарьи с приема — 30:40, остался один брейковый мяч.

20:25

Блестящий диагональный форхенд Анисимовой на вылет в угол — 15:40, еще два брейк-пойнта.

20:25

Касаткина пошла вперед и в итоге забила с лета от сетки — 0:40, тройной брейк-пойнт!

20:24

Двойная ошибка — 0:30.

20:23

Отличный прием Касаткиной — 0:15.

20:23

Просто блестяще играет Анисимова, заканчивая розыгрыш отменным укороченным слева — 2:0. И вот американка во второй партии уже повела с брейком.

20:22

Агрессивный прием на вылет — 15:40, двойной брейк-пойнт у Аманды.

20:22

Анисимова агрессивно принимает, идет вперед и забивает с лета — 15:30.

20:221

Обменялись выигранными мячами на подаче Дарьи — 15:15.

20:20

Забивает американка на вылет с хафкорта после приема Дарьи — 1:0.

20:1

Анисимова опять классно давила, Касаткина сама прекрасно оборонялась, но в конечном счете все же не справилась — 40:30.

20:19

Теперь аут у Касаткиной — 30:30.

20:18

На вылет пыталась перевести форхендом по диагонали Анисимова, но чуточку не попала — 15:30.

20:17

Ошибка Анисимовой — 15:15.

20:17

Во втором сете американка вновь подает первой, а Касаткина бьет в аут — 15:0.

20:16

Теннис Анисимовой — это атака, Касаткина исключительно про оборону сегодня. Матч интересный, борьба идет в каждом гейме, но американка была чуть сильнее в первой партии.

20:14

Был равный розыгрыш, но в ответ на перевод Касаткиной с форхенда по линии, Анисимова шикарно пробила по диагонали с бэкхенда виннер — 6:4, вот так первый сет остается за американкой!

20:13

Очень острый прием американки, на что Касаткина не попала в корт в ответ, выгребая мяч снизу — 30:40, брейк-пойнт. Он же сет-пойнт.

20:13

На этот раз атакующий теннис Анисимовой победил оборону Касаткиной — 30:30.

20:13

Снова в аут пробивает Аманда в атаке — 30:15.

20:1

Аут с приема — 15:15.

20:11

Касаткина вышла подавать. Первая не прошла. В розыгрыше на втором мяче все решил перевод Анисимовой по диагонали в угол корта — 0:15.

20:09

Красиво Аманда завершила гейм в свою пользу — 5:4.

20:09

Под ноль не получилось. Аут у Анисимовой — 40:15.

20:08

Прием в сетку — 40:0.

20:08

Продолжительный розыгрыш остается за американкой — 30:0.

20:07

Свою подачу Анисимова начинает уверенно — 15:0.

20:07

Вторая подача. Вроде Анисимова могла атаковать, но не попала — 4:4.

20:06

Нет приема — 40:0.

20:06

Аут по длине вторым ударом у Анисимовой — 30:0.

20:05

Анисимова атакует с приема второй подачи и в итоге ошибается сама — 15:0.

20:03

Анисимова атаковала, но россиянка защищалась глубокими ударами, и Аманда в итоге ответила переводом в аут — 4:3. Касаткина делает обратный брейк и может сравнять счет своей подачей.

20:03

В сетку пробивает Аманда — 30:40, брейк-пойнт у Касаткиной.

20:02

Атаковала Анисимова и попала в самую дальнюю линию, после чего вскоре забрала розыгрыш — 30:30.

20:02

Очень мягко приняла Дарья и попала под мощнейший виннер с форхенда от Аманды — 15:30.

20:01

Анисимова атаковала, но Касаткина смогла перевернуть розыгрыш, перешла в атаку сама и смогла сломить долгое сопротивление подающей — 0:30.

20:00

Не проходит первая подача у Анисимовой. Касаткина атакует со второй, американка пытается контратаковать, но не попадает в корт по длине — 0:15.

19:59

Очень уверенно Дарья забирает еще два розыгрыша и гейм — 4:2.

19:58

Не попадает Дарья в корт в обычной рабочей ситуации — 30:15.

19:58

Отличная подача — 30:0.

19:57

Нет первой подачи у Касаткиной. Но вторую так подала, что соперница не попала в корт в ответ — 15:0.

19:55

Правильная агрессия приносит американке еще один гейм — 4:1.

19:54

Снова Аманда переламывает неудачный ход гейма на своей подаче. И опять в атаке — 40:30.

19:54

Не попадает Касаткина по длине — 30:30.

19:53

Вот тут Аманда хороша в атаке — 15:30.

19:53

Снова принимающая была лучше — 0:30.

19:53

Касаткина пошла с приема к сетке и выиграла ударом с лета — 0:15.

19:52

Анисимова оказалась в атаке после второй подачи Дарьи и забрала гейм — 3:1, теперь с брейком повела уже американка, взяв три гейма подряд.

19:51

Долгий обмен ударами, аут у Касаткиной — меньше, брейк-пойнт опять.

19:5

Очень достойно оборонялась Анисимова, но Касаткина так и не выпустила нить розыгрыша из рук — ровно.

19:49

Опять агрессивный прием, к которому Касаткина не готова — меньше, брейк-пойнт у представительницы США.

19:4

А вот теперь в обоюдоостром обмене не попала по длине россиянка — ровно.

19:49

А вот сейчас, атакуя, промахнулась Анисимова, запустив мяч в коридор — больше.

19:48

Очень хороша Аманда в агрессивном приеме — 40:40.

19:48

Двойная ошибка — 40:30.

19:47

Еще один розыгрыш за Дарьей — 40:15.

19:47

Не попала по длине Анисимова — 30:15.

19:46

В ответ на легко выигранный первый мяч Касаткиной на ее подаче, Анисимова следующий приняла на вылет — 15:15.

19:44

Своим вторым ударом в ответ на прием Касаткиной пробила виннер Анисимова — 2:1.

19:44

Анисимова снова атаковала, Касаткина попыталась перевернуть игру резаными ударами, но Аманда была готова, сама ответила слайсом, а затем забила форхенд на вылет — 40:30.

19:43

В обороне работала Дарья под мощными ударами соперницы и не попала по длине в итоге — 30:30.

19:42

Отличный перевод по линии от Анисимовой после мощной первой подачи — 15:30.

19:42

Анисимова была в атаке, но Касаткина везде добежала, затем выровняла игру хорошей свечкой, и Аманда вскоре пробила в сетку — 0:30.

19:41

Снова инициатива на стороне принимающей. На этот раз это Касаткина — 0:15.

19:41

Сразу же атаковала Аманда с приема, и удачно — 1:1. Обменялись теннисистки брейками в начале матча.

19:40

Двойная ошибка — 15:40, двойной брейк-пойнт у Анисимовой в ответ на брейк соперницы в первом гейме.

19:40

А теперь россиянке помогла хорошая первая подача, и уже с ее атаками ничего не смогла в итоге поделать Аманда — 15:30.

19:39

Касаткина оказалась в розыгрыше под давлением и не справилась — 0:30.

19:39

Анисимова решила остро принять косую подачу Дарьи и действительно попала в самую боковую линию — 0:15.

19:38

Прием второй подачи на вылет — 0:1!

19:38

Затяжной обмен ударами, в котором Дарья смогла забрать инициативу и в итоге задавила соперницу, которая побегала и не вернула мяч в корт — 30:40, брейк-пойнт.

19:38

По той же схеме прошли следующие два розыгрыша — 30:30.

19:37

Первый розыгрыш остался за американкой, а вот во втором она допустила ошибку — 15:15.

19:37

Анисимова будет подавать первой.

19:36

Девушки встречались друг с другом дважды, и в обоих случаях сильнее была Анисимова, которая ведет в противостоянии — 2-0. Оба матча состоялись в 2020 году. Сначала американка выиграла в 1/8 финала в Окленде — 6:2, 6:4. Затем победила в полуфинале турнира в Мельбурне — 6:2, 6:0. Но с тех пор, конечно, утекло много воды.

19:35

Имеющая русские корни американка Аманда Анисимова занимает 23-е место в рейтинге WTA, а вот проводящая отличный сезон и недавно выигравшая свой первый турнир в году Дарья Касаткина — десятая ракетка мира и первая ракетка России!

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Дарья Касаткина сыграет с Амандой Анисимовой в 1-м туре «Мастерса» в Цинциннати.

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