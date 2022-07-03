Оформить досрочную победу: Непомнящий сыграл вничью с Раппортом на Турнире претендентов

Завтра Непомнящий черными фигурами сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. С турнирной точки зрения эта игра ничего не решает, но дополнительные призовые за победу еще ни одному спортсмену не помешали!
Давайте взглянем на турнирную таблицу! Как же приятно видеть Яна на первой строчке!
На 34-м ходу шахматисты фиксируют ничью! А это значит, что Ян Непомнящий математически становится недосягаемым для своих конкурентов! Вторая встреча с Карлсеном уже близко!
Ускорились шахматисты, меньше минуты тратят на обдумывание хода. 28. Rxf4 Be4 29. c3 Rd8 30. Bd1
Попытался Раппорт атаковать своей пешкой ладью Яна, но россиянин решил провести контратаку и зашаховал оппонента!
Добрый день, уважаемые любители шахмат. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч на Турнире претендентов между россиянином Яном Непомнящим и венгром Рихардом Раппортом.