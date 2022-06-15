Матч в статусе первой ракетки мира: Медведев играет с Гоффеном в Галле. LIVE

Российский теннисист Даниил Медведев, поднявшийся на первую строчку мирового рейтинга, в первом круге турнира ATP-500 в Галле сражается с представителем Бельгии Давидом Гоффеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
13:01
Ожидается, что матч начнется в 13:10 по московскому времени.
12:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Даниил Медведев, ставший 13 июня первой ракеткой мира, стартует на турнире ATP-500 в Галле матчем против Давида Гоффена.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях