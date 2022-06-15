Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Екатеринбуржца, который бросался на посетителей парка с ножом, задержали 13:04
Бывший полузащитник «Спартака» Бакаев перешел в «Зенит» 13:02
Скульптор Щербаков показал глиняный эскиз бюста Жанны Фриске 13:02
Доисторические грызуны оказались размером с пони 12:58
Цискаридзе сравнил «отмену» русской культуры с рекламой 12:53
В Госдуме осудили заявление Минспорта Украины о бойкоте турниров с участием... 12:53
Песков заявил о необходимости контактов РФ с США и ЕС на принципах... 12:52
ВС России на Сахалине и Курилах приступили к стрельбам 12:51
Песков заявил, что о признании «Талибана*» пока речи не идет 12:51
В Польше заявили, что поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме 12:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Матч в статусе первой ракетки мира: Медведев играет с Гоффеном в Галле. LIVE

Теннис. ATP-500. Галле. 1-й тур. Даниил Медведев (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев, поднявшийся на первую строчку мирового рейтинга, в первом круге турнира ATP-500 в Галле сражается с представителем Бельгии Давидом Гоффеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:01

Ожидается, что матч начнется в 13:10 по московскому времени.

12:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Даниил Медведев, ставший 13 июня первой ракеткой мира, стартует на турнире ATP-500 в Галле матчем против Давида Гоффена.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 112-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 112-й день
Зеленский рассказал о «болезненных потерях» и «жестоких боях» в Донбассе
Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ в Северодонецке и Харьковской области
Мясо, птица, молоко: в каких продуктах больше всего антибиотиков
Специалисты Роспотребнадзора научились определять любой антибиотик в продуктах питания
Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией после прекращения огня
Главу департамента «Аэрофлота» Минаева арестовали по обвинению в мошенничестве
Песков заявил, что о признании «Талибана*» пока речи не идет
С завода «Азот» по гуманитарному коридору вышел только 74-летний дедушка
Новости и материалы
Рябков заявил, что если Зеленский не хочет переговоров, то это его выбор
Екатеринбуржца, который бросался на посетителей парка с ножом, задержали
Бывший полузащитник «Спартака» Бакаев перешел в «Зенит»
Скульптор Щербаков показал глиняный эскиз бюста Жанны Фриске
Доисторические грызуны оказались размером с пони
Цискаридзе сравнил «отмену» русской культуры с рекламой
В Госдуме осудили заявление Минспорта Украины о бойкоте турниров с участием россиян
Песков заявил о необходимости контактов РФ с США и ЕС на принципах взаимоуважения
ВС России на Сахалине и Курилах приступили к стрельбам
В Польше заявили, что поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме
Макрон прибыл на военную базу в Румынии
Пользователи Instagram* массово жалуются на ошибки в приложении
Мама Кейт Миддлтон позаимствовала платье дочери для скачек в Аскоте
В Кремле не считают, что новая операция в Турции против курдов способствует безопасности в Сирии
«Когда мы молчим, нас пинают еще больше»: Большунов об открытом письме Ласицкене
На брата Нюши составили протокол после стрельбы из свадебного кортежа
Джаред Лето заявил, что готов вернуться к ролям Морбиуса и Джокера
В Сбербанке спрогнозировали стабильный рост цен на жилье в России в этом году
Все новости
Шкатулки, часы и нагрудные знаки. Какие вещи из бабушкиного шкафа можно продать задорого
На каких вещах из кладовки можно хорошо заработать
От Байкала до Селигера: на каких российских озерах можно отдохнуть с детьми
Врач назвала преимущество отдыха у пресных водоемов
«Украина на распутье»: Киев призвали пойти на территориальные уступки
Обозреватель NI заявил, что Украине следует уступить свои территории России
Гастрит, онкология и вирусы: о чем могут говорить изжога и усталость
Врач объяснила, какие анализы помогут определить серьезную болезнь на ранней стадии
Кто из иностранцев приедет на ПМЭФ
Турция, Сирия, ДНР — в Петербурге ждут представителей 115 стран и территорий
В Центробанке предупредили о росте числа нелегальных кредиторов
В ЦБ сообщили о маскировке «черных кредиторов» под ломбарды
Маргарита и следователь Швецова: 45 лет Анне Ковальчук
Морем, поездом или через Белоруссию. Как разные страны предлагают вывозить украинское зерно
Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу
Эволюция Эндрю Гарфилда: от роли Человека-паука до фаворита Мартина Скорсезе
15 лучших ролей Эндрю Гарфилда
Газовые камеры, печи, медицинские эксперименты. Как Аушвиц стал главным символом Холокоста
14 июня 1940 года концлагерь Освенцим принял первых узников
В Москве женщину задержали по делу о госизмене. Ее подозревают в разглашении гостайны
Суд арестовал россиянку Завалишину по засекреченному делу о госизмене
Россия запретила въезд 29 британским журналистам за «разжигание русофобии»
МИД РФ ввел санкции против 49 подданных Великобритании
«Он убил деда и хотел убить сестру, ее дочь и мать. Семья от него отреклась»
Родственники сбежавшего из колонии на Алтае рецидивиста рассказали, что боятся за свою жизнь
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть