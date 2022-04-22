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Путь за титулом: Рублев бьется с Дэниэлом в Белграде. LIVE

Теннис. ATP 250. Белград. 1/4 финала. Андрей Рублев (Россия) — Таро Дэниэл (Япония). ОНЛАЙН

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

Maksim Konstantinov/Global Look Press
В четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 250, который проходит в Белграде, россиянин Андрей Рублев сражается с японцем Таро Дэниэлом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:18

0:15. Ошибается на своей подаче Андрей.

16:17

Подача помогает японскому теннисисту, первый гейм на своей подаче Дэниэл забирает. 1:0 в пользу японца в первом сете.

16:16

40:40. В первом же гейме завязывается упорная борьба.

16:16

30:40. Хорошо ведет игру на приеме Рублев.

16:15

30:30. Подача помогает, под заднюю линию уверенно пробивает Таро.

16:14

15:30. И еще один отличный удар от Рублева, а его соперник бьет в аут по длине.

16:14

15:15. Хороший прием.

16:13

15:0. Уверенно на своей подаче начинает японец, а Андрей ошибается по длине.

16:10

Ну что же, совсем скоро начинаем! На подаче Таро первый в первом сете.

16:05

Теннисисты встречались всего один раз — на турнире серии «Мастерс» в Майами в 2019 году. Тогда победа досталась Рублеву в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:4.

15:55

Все! Одерживает победу Фоньини в двух сетах, а это значит, что в скором времени на корте появятся Андрей Рублев и Таро Дэниэль.

15:50

Пока ориентировочное начало матча — в 16.10 по московскому времени. Однако его начало может быть сдвинуто еще.

15:40

Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте после матча Фабио Фоньини с Оскаром Отте. В их матче идет второй сет, счет равный — 3:3. Первый остался за Фоньини.

15:35

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала теннисного турнира в Белграде, где встречаются россиянин Андрей Рублев и японец Таро Дэниэл.

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