Путь за титулом: Рублев бьется с Дэниэлом в Белграде. LIVE

Подача помогает японскому теннисисту, первый гейм на своей подаче Дэниэл забирает. 1:0 в пользу японца в первом сете.
Теннисисты встречались всего один раз — на турнире серии «Мастерс» в Майами в 2019 году. Тогда победа досталась Рублеву в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:4.
Все! Одерживает победу Фоньини в двух сетах, а это значит, что в скором времени на корте появятся Андрей Рублев и Таро Дэниэль.
Пока ориентировочное начало матча — в 16.10 по московскому времени. Однако его начало может быть сдвинуто еще.
Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте после матча Фабио Фоньини с Оскаром Отте. В их матче идет второй сет, счет равный — 3:3. Первый остался за Фоньини.