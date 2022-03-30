Большунов и Терентьев бегут за золотом. LIVE

Вторая передача эстафеты. Лидирует Архангельская область — Непряева передала эстафету Николаевой. На втором месте — команда Санкт-Петербурга — 1 в составе Дарья Сторожилова и Диана Соболева, а на третьем — команда Белоруссии с Кирилловой и Королевой.
У нас образовалась группа из восьми лидеров, остальной пелотон существенно отстал. Непряева начала свой этап не очень быстро и лишь на финише резко прибавила, чтобы спокойно передать эстафету Николаевой — без толкучки и борьбы.
Первая передача эстафеты. Лидирует пока команда Белоруссии в составе Анастасии Кирилловой и Анны Королевой. На второй строчке — команда Татарстана — 1 во главе с Анастасии Доценко и Христины Мацокиной. На третьем месте — команда Архангельской области, за которую на первом этапе бежала Светлана Николаева, а сейчас в гонку ушла Наталья Непряева.
Стартовал полуфинал А среди женщин. Здесь примут участие такие спортсменки, как Непряева и Николаева (Архангельская область), Доценко и Мацокина (Татарстан-1).
Небольшое интервью Мекрюковой после полуфинала B:
«Самочувствие хорошее. Выкладывались пока не на 100%, экономили силы. Мы не планировали, что Катя Смирнова убежит так далеко уже со второго этапа. Мы были уверены, что даже если финишируем в общей толпе, то все равно попадем в финал. Конечно, будем бороться в финале за золото».
Мекрюкова оглядывается, чтобы оценить свой отрыв от преследовательниц, и уверенно финиширует первой! Поздравляем команду Тюменской области — 1 в составе Смирновой и Мекрюковой с выходом в финал командного спринта.
На втором месте — команда Тюменской области — 2 в составе Рудометовой и Кучерюк.
На третьем — Баранова и Жамбалова из Сибирско-дальневосточного федерального округа.
На четвертом — Республика Коми — 1 в составе Вокуевой и Царевой.
Именно эти команды гарантировали себе прямой выход в финал.
Последняя, пятая передача эстафеты. Команда Тюменской области — 1, конечно, лидирует. Мекрюкова будет завершать.
Четвертая передача эстафеты. Команда Тюменской области — 1 все еще остается лидером, Смирнова и Мекрюкова просто разрывают трассу! Вслед за ними — команда Тюменской области — 2 в составе Рудометовой и Кучерюк, но они отстают уже на шесть секунд. А вот на третью строчку неожиданно поднялась команда Сибирско-Дальневосточного федерального округа в составе с Аленой Барановой и Алисой Жамбаловой.
Третья передача эстафеты. По-прежнему лидирует команда Тюменской области — 1. Смирнова и Мекрюкова оторвались от ближайших преследовательниц уже на 4 секунды. На второе место резко поднялась команда Татарстана — 4 в составе Виктории Трошиной и Марины Давыденковой, а на третье — команда Тюменской области — 2, а именно Евгения Рудометова и Ольга Кучерюк.
После второй передачи эстафеты лидирует команда Тюменской области — 1 в составе Екатерины Смирновой и Натальи Мекрюковой. В спину им дышат Ольга Вокуева и Ольга Царева из команды Республики Коми — 1, а на третьей строчке — команда Татарстана — 3 в составе Ларисы Рясиной и Полины Лобастовой (+1,7 секунды).
Стартовал полуфинал B среди женщин! Напомним, в командном спринте каждая команда состоит из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая три круга трассы каждый.