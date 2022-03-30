Большунов и Терентьев бегут за золотом. LIVE

09:54

Мекрюкова оглядывается, чтобы оценить свой отрыв от преследовательниц, и уверенно финиширует первой! Поздравляем команду Тюменской области — 1 в составе Смирновой и Мекрюковой с выходом в финал командного спринта.

На втором месте — команда Тюменской области — 2 в составе Рудометовой и Кучерюк.

На третьем — Баранова и Жамбалова из Сибирско-дальневосточного федерального округа.

На четвертом — Республика Коми — 1 в составе Вокуевой и Царевой.

Именно эти команды гарантировали себе прямой выход в финал.