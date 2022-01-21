Репетиция Олимпиады: россиянки провалили индивидуальную гонку в Антхольце

Сохраняет на финише десятое место Нигматуллина, причем последний круг прошла неплохо. Но в целом по дистанции отставание от соперниц очень серьезное.
У Нигматуллиной ноль промахов на последней стрельбе и десятое место перед последним кругом. 4 секунды от девятого места у Ульяны, но там норвежка Тандревольд. Посмотрим.
Отмечаем четвертое место американки Игэн, она в нынешнем сезоне выше 12-го места не поднималась, а тут сразу прыгнула так высокое. С двумя промахами. Брорсон она ногами проиграла всего 18 секунд.
У Нигматуллиной после трех стрельб отставание 2:28.2 и 23-е место. Ногами она проигрывает очень много и, как видим, даже со стопроцентной стрельбой, за медали бы не боролась.
У Нигматуллиной еще один промах на третьей стрельбе, учитывая ее ход ногами, очень слабый, она будет очень низко.
Бреза-Буше на финише выигрывает у Симон 51 секунду и пока не видно, что француженок смог бы кто-то сдвинуть с первых двух позиций.
Казакевич точна на третьей стрельбе, но пока очень низко. Нигматуллина промахнулась один раз на первой стойке и после рубежа она проигрывает лидеру 2 минуты 6 секунд, занимая 18-е место.
А Брорссон промазала один раз на последней стрельбе, в сумме у нее два промаха и пока третье место.
Жюстин Бреза-Буше точна на последней стрельбе и выигрывает перед последним кругом у Симон ровно минуту! Это очень серьезная заявка на победу.
Васнецова отстрелялась с семью промахами. А Нигматуллина чисто отработала на первом огневом рубеже и поднялась на 21-е место! Отставание россиянки от лидера 37,6 секунды.
У Давидовой еще два промаха на последней стрельбе, всего она промазала трижды. И пока четвертая. Отметим второе место американки Клэр Игэн, которая промахнулась два раза и проигрывает Симон 58 секунд.
У Моны Брорссон один промах на третьем рубеже, она третья и проигрывает двум француженкам 20 секунд.
У Нигматуллиной самый медленный разгон из россиянок. На отсечке 1,2 км она проиграла лидеру 17 секунд. Но если будет хорошо стрелять, то шансы появятся.
У Казакевич три промаха на второй стрельбе, а вот Васнецова закрыла все пять мишеней на третьем огневом рубеже и сейчас она идет 20-й.
Бреза-Буше допускает один промах на третьей стрельбе и занимает второе место вслед за Симон. Их разделяет меньше двух секунд.
Хаузер в итоге промахала три раза, Экхофф — четыре. Симон пока уверенно лидирует после четвертой стрельбы с двумя промахами.
Но пока мажут все. ну или почти все. Симон завершила стрельбу с двумя промахами, Тандревольд — с тремя. У Давидовой один промах на третьей стрельбе, у Вирер — два.
Васнецова допускает еще два промаха на второй стрельбе, Казакевич один раз мажет на первой.
What a fantastic biathlon day!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2022
Simon, Innerhofer and Wierer are your current Top 3 after the first prone.
Follow along live on the Official IBU App! pic.twitter.com/m7hVLme2m7
Маркета Давидова после двух рубежей идет третьей и проигрывает Вирер 20 секунд. У нее, как и у итальянки, ноль промахов.
После второго рубежа лидерство захватила Вирер, она на 3 секунды опережает Симон. Но вот француженка один раз промахнулась на третьей стрельбе.
У белорусок тоже не ладно все на стрельбе. Динара Алимбекова на лежке промахнулась один раз, Анна Сола — дважды.
А на первой стрельбе лидирует француженка Жюстин Бреза-Буше, у нее преимущество над соперницами 8 секунд.
Стартовала под 44-м номером Ирина Казакевич. В индивидуальной гонке в Эстерсунде Ирина заняла только 109-е место. Тогда она допустила 10 промахов.
Васнецова два раза промахнулась на первой стрельбе, хотя ногами проигрывала не так уже и много — в районе 20 секунд.
На второй стрельбе Тандреваольд промазала один раз, а Иннерхофер два. Жулия Симон лидирует с преимуществом 1:13.5.
На старте Валерия Васнецова! В индивидуальной гонке в Эстерсунде Валерия финишировала 44-й с четырьмя промахами.
После первого рубежа лидируют австрийка Катарина Иннерхофер и француженка Жулия Симон. 13 секунд им проигрывает норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Сегодня в индивидуальной гонке примут участие только три россиянки: 24. Валерия Васнецова, 44. Ирина Казакевич, 69. Ульяна Нигматуллина.
Кристина Резцова и Светлана Миронова пропустят гонку в целях подготовки к Олимпиаде. Анастасия Шевченко готовится к чемпионату Европы.