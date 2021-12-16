Футбол. Жеребьевка Лиги наций. ОНЛАЙН

Андорра отправляется в группу с Латвией, туда же идут Казахстан или Молдова (только одна из команд окажется в лиге D).
Представители УЕФА объясняют условия жеребьевки. Всего в Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырем корзинам в каждой из своих Лиг. В Лигах А, В, С по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы. В Лиге D семь команд – по четыре и три в корзине.
Пока не ясно, смогут ли участники Лиги наций получить путевки в стыковые матчи Евро-2024, поскольку формат этого турнира не утвержден.
Жеребьевка начнется совсем скоро. Проводить ее будут экс-футболисты: представитель Франции Робер Пирес и испанский игрок Гаиска Мендьета.
УЕФА вручил награды за продвижение равенства в футболе. Тремя лауреатами премии стали экс-капитанша женской сборной Афганистана Халида Попал, которая работает над эвакуацией футболисток из страны, хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, создавший благотворительный фонд для детей из неблагополучных семей, и Немецкий футбольный союз — за популяризацию футбола.
Теперь ведущий вспоминает победу Франции в предыдущем розыгрыше Лиги наций. Напомним, в финале действующие чемпионы мира одолели испанцев — 2:1.
Ведущий пока говорит о невероятном успехе предыдущих турниров и проектах УЕФА, направленных против дискриминации.
Даты Лиги наций:
— 1-й и 2-й туры пройдут 2-8 июня 2022 года
— 3-й и 4-й туры пройдут 8-14 июня 2022 года
— 5-й и 6-й туры пройдут 22-27 сентября 2022 года
— Жеребьевка финальной стадии (дата пока не определена)
— полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года
— финал и матч за третье место пройдут 18 июня 2023 года
— стыковые матчи для участников лиги С пройдут 21-23 и 24-26 марта 2024 года
Возможные соперники. Россия точно не сыграет с Украиной (нас разведут при жеребьевке из-за напряженных отношений между странами), а также не встретится с Финляндией, Норвегией и Шотландией, так как посеяна с ними в одну корзину (вторую).
Таким образом, из первой корзины России может попасться Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия, из третьей — Израиль, Румыния, Сербия или Ирландия, из четвертей — Словения, Черногория, Албания или Армения.
Напомним, все 55 сборных УЕФА распределены в Лиге наций по четырем лигам — A, B, C и D. Сборная России располагается во втором по силе дивизионе — B.
В каждой из лиг А, В и С окажутся по 16 сборных, которые будут разбиты на четыре группы по четыре команды.
Оставшиеся семь сборных отправятся в лигу D, где их разделят на две группы — из четырех и из трех команд.