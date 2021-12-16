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Сборная России узнает соперников в Лиге наций. LIVE

Футбол. Жеребьевка Лиги наций. ОНЛАЙН

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В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка Лиги наций сезона-2022/23 — турнира, в котором примут участие сборные 55 стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сборная России узнает своих соперников по Лиге B — втором по силе дивизионе турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:23

Мальта, а также проигравшей в паре Кипр/Эстония едут в группу D2.

20:22

Андорра отправляется в группу с Латвией, туда же идут Казахстан или Молдова (только одна из команд окажется в лиге D).

20:21

Латвия попадает в группу D1. Сан-Марино — в группу D2.

20:21

Жеребьевка начнется с группы D.

20:18

Представители УЕФА объясняют условия жеребьевки. Всего в Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырем корзинам в каждой из своих Лиг. В Лигах А, В, С по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы. В Лиге D семь команд – по четыре и три в корзине.

Пока не ясно, смогут ли участники Лиги наций получить путевки в стыковые матчи Евро-2024, поскольку формат этого турнира не утвержден.

20:13

Жеребьевка начнется совсем скоро. Проводить ее будут экс-футболисты: представитель Франции Робер Пирес и испанский игрок Гаиска Мендьета.

20:11

УЕФА вручил награды за продвижение равенства в футболе. Тремя лауреатами премии стали экс-капитанша женской сборной Афганистана Халида Попал, которая работает над эвакуацией футболисток из страны, хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, создавший благотворительный фонд для детей из неблагополучных семей, и Немецкий футбольный союз — за популяризацию футбола.

20:07

Теперь ведущий вспоминает победу Франции в предыдущем розыгрыше Лиги наций. Напомним, в финале действующие чемпионы мира одолели испанцев — 2:1.

20:04

Ведущий пока говорит о невероятном успехе предыдущих турниров и проектах УЕФА, направленных против дискриминации.

20:01

Церемония стартовала. До начала самой жеребьевки несколько минут.

20:00

Даты Лиги наций:

— 1-й и 2-й туры пройдут 2-8 июня 2022 года

— 3-й и 4-й туры пройдут 8-14 июня 2022 года

— 5-й и 6-й туры пройдут 22-27 сентября 2022 года

— Жеребьевка финальной стадии (дата пока не определена)

— полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года

— финал и матч за третье место пройдут 18 июня 2023 года

— стыковые матчи для участников лиги С пройдут 21-23 и 24-26 марта 2024 года

19:55

Возможные соперники. Россия точно не сыграет с Украиной (нас разведут при жеребьевке из-за напряженных отношений между странами), а также не встретится с Финляндией, Норвегией и Шотландией, так как посеяна с ними в одну корзину (вторую).

Таким образом, из первой корзины России может попасться Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия, из третьей — Израиль, Румыния, Сербия или Ирландия, из четвертей — Словения, Черногория, Албания или Армения.

19:50

Напомним, все 55 сборных УЕФА распределены в Лиге наций по четырем лигам — A, B, C и D. Сборная России располагается во втором по силе дивизионе — B.

В каждой из лиг А, В и С окажутся по 16 сборных, которые будут разбиты на четыре группы по четыре команды.

Оставшиеся семь сборных отправятся в лигу D, где их разделят на две группы — из четырех и из трех команд.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня Россия узнает своих соперников в Лиге наций на сезон-2022/23. Пора пробиваться в Лигу А — высший дивизион турнира! Начало жеребьевки — в 20.00 мск.

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